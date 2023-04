A korábbi csapatfőnök szerint „bohózatba illő” az F1 költségvetési limitje

A bikások eddig lényegében magabiztosan húzták be mindhárom idei futamot, és az RB19-es egyelőre messze kiemelkedik a mezőny többi autója közül. Mindezt úgy, hogy tavaly ki kellett fizetniük egy hétmillió dolláros bírságot, és 12 hónapra elvesztették a szélcsatorna- és CFD-idejük 10 százalékát.

Amikor eredetileg kiszabták ezt a szankciót, sokan sokféle véleményt formáltak róla, Frederic Vasseur, a Ferrari csapatvezetője pedig a közelmúltban is arról beszélt még, hogy a büntetés szerinte nem volt elég súlyos. Most Jordan is kifejtette, hogy „nem érték el vele a kívánt hatást”.

„A költségvetési limit szerintem bohózatba illő. Ha manapság kiírsz valamilyen szabályt, akkor azt meg fogják kerülni. Ha valaki elé leteszel egy szabálycsomagot, egyből megpróbálják kijátszani. Én nem értem a költséglimitet, mert tulajdonképpen lehetetlen felügyelni.”

„Azt nem tudom megválaszolni, hogy igazságtalan volt-e a Red Bull-lal szemben, de azt viszont tudom, hogy nem érték el vele a kívánt hatást, hiszen nézzük csak meg, mit csinálnak most. Szerintem rendkívül nagy feladat lenne bárki számára is versenybe szállni velük” – vélekedik Jordan.

„Szeretném azt mondani, hogy még túl korán van, de a szívem mélyén érzem, hogy ennek már vége. Egyszerűen nem látok senkit, akinek meglenne az ereje, tudása, sebessége és kapacitása, a versenyzőkről nem is beszélve. Ez a kihívás rendkívül ijesztő.”

A red Bull tehát továbbra is nagyon komoly előnyben van a versenyképesség terén, egyvalamit azonban már minden istálló elmondhat magáról 2023-ban.