A korábban sokak által kedvelt helyszín számára „túl drága” az F1

A sepangi pályának ugyan még 2018-ra is volt szerződése a sorozattal, de végül akkor már nem tudták vállalni a rendezést a növekvő költségek, valamint a csökkenő jegyeladások miatt. Ahhoz pedig, hogy újra lehessen ott versenyt rendezni, drága befektetésekre lenne szükség.

„Az F1 rendkívül drága. Egy 20 milliós összegre kellett várnunk a kormánytól csak ahhoz, hogy javításokat és fejlesztéseket tudjunk eszközölni a pályán” – mondta Hannah Yeoh, Malajzia ifjúsági és sportminisztere a The Vibesnak.

„Ha tudnánk Forma–1-es nagydíjat rendezni, akkor már megtettük volna, de egyelőre most nem engedhetjük meg magunknak. A pénzt most jelenleg a sürgős javításokra költjük.” A létesítménynek egyébként 2020-ban le is járt az FIA 1-es besorolású licence, tehát azt mindenképpen meg kéne újítaniuk, ha F1-es futamban gondolkoznak.

A pálya igazgatója ennek kapcsán elmondta, hogy a kormánytól kapott összegeket most arra fordítják, hogy ismét világszínvonalú helyszín legyen a sepangi aszfaltcsíkból. „Egyelőre jól haladnak az újraaszfaltozási munkálatok, ezen a héten lekerült az első réteg. Ha minden a tervek szerint halad, akkor április végére készen is leszünk vele.”

Egyelőre tehát nem számíthatunk arra, hogy ez a közkedvelt helyszín, amely több emlékezetes futamnak is otthont adott, visszakerül a naptárba, de idővel talán Malajzia majd ismét megpróbálkozik vele, amennyiben lesz erre igény.

