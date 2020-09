A konstruktőri verseny harmadik helyét célozta be a Renault

A francia és csapattársa Belgiumban a gyári csapat visszatérése óta legjobb kvalifikációs eredményét érte el, ezt pedig a versenyen szerzett negyedik és ötödik pozícióval koronázták meg úgy, hogy Ricciardo szerint a harmadik hely sem volt elérhetetlen.

Tekintve, hogy a Renault F1 Team mennyire erős volt ott, a most hétvégi monzai versenyre is nagy reményekkel készülnek, Esteban Ocon szerint pedig akár arra is lehet esély, hogy a szezont a középmezőny legjobbjaként a harmadik helyen zárják a Mercedes és a Red Bull mögött.

Mikor arról kérdezték, a Renault a harmadik helyért küzdők elé tudja-e nyomni magát valahogyan, Ocon így válaszolt: „Igen, oda tudjuk. Tíz verseny van még hátra, szóval nagyjából még mindig a szezon elején vagyunk.”

„Persze hosszú még az út, de nagyon jó látni, hogy ennyire bele tudunk szólni a dolgokba. Csak egyenletesebben kell teljesítenünk, nem szabad még egy Barcelonát összehozni. Amikor ilyen lehetőségünk van, muszáj a lehető legtöbb pontot összehozni, ahogy most is tettük.”

Ricciardo arról beszélt, arra számít, hogy a Renaultnak ismét remek lehet a tempója Olaszországban: „Szerintem lehet megint számítani arra, hogy jók leszünk az ilyen alacsony leszorítóerejű pályákon. Monzában ismét versenyképesek leszünk. Ilyen jóslatokba pedig ritkán szoktam bocsátkozni.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, and Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Ocon elmondta, a Belga Nagydíjon mutatott teljesítménye személyesen neki is nagyon jót tett, mivel forma-1-es visszatérése első fázisában eléggé küszködött: „Nagyon bíztató a dolog, elég jó érzés pariban lenni a Red Bullal. Ezt kellene még egyenletesebben hozni.”

„Amint egy kicsit kisebb leszorítóerővel megyünk, gyorsabbak vagyunk. Silverstoneban legalábbis így volt és Belgium is ezt mutatta meg. Nagy kár, hogy Spában nem két verseny van, de most jön Monza és ott megint lehet keresnivalónk.”

Ricciardo közben már ismerkedik jövőbeni csapattársával.

