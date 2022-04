A költségvetési plafon emeléséért küzdenek az F1-es csapatok

A Forma-1 idén minden korábbinál szigorúbb költségvetési plafont vezetett be, amellyel nem titkolt célja, hogy megszüntesse a szakadéknyi különbségeket a "kis" és a "nagy" csapatok között.

Amikor a száguldó cirkusz vezetői megálmodták a költségsapka intézményét, aligha számolhattak egy évekig elhúzódó világméretű járvánnyal, ahogy az orosz-ukrán háborús konfliktussal sem.

Ezek és számos egyéb más tényező komolyan befolyásolja az infláció mértékét, amellyel párhuzamosan emelkednek az F1-es csapatok kiadásai - a helyzet pedig valószínűleg nem fog egyhamar megváltozni.

A brutális mértékben emelkedő költségek a kisebb csapatokat már most komolyan kezdik megszorongatni, ezért a mezőny tagjai egyöntetűen azt szeretnék elérni, ha a szezon előtt meghatározott költségplafon követné a pénz értékének romlását.

Az FIA pénzügyi szabályzata egyébként kimondja, hogy a költségvetési plafon abban az esetben emelhető, amennyiben a G7-országok inflációs rátája meghaladja a három százalékot. Csakhogy, a 2021-es szeptemberi határnapon az átlagos ráta három százalék alatt volt.

Emiatt a csapatok ebben a szezonban nem jogosultak kompenzációra, ugyanakkor mégis átléphetik a 140 milliós határt. A szabály szerint a plafon 21 versenyhétvégére vonatkozik, ám mivel a versenynaptárban idén 23 futam kapott helyet, a két extra nagydíjért 1,2-1,2 millió euróval nő az alakulatok költségvetése.

A Forma-1 vezetősége és az FIA kemény tárgyalásokat folytat a költségvetési sapka ügyében, hiszen a szállítási és villamosenergia-költségek csapatonként akár hatmillió dollárral is emelkednek, különösen előbbi okoz komoly fejtörést a mezőny számára.

A csapatok álláspontja szerint ezt a két kiadási területet egészen egyszerűen nem tudják kontroll alatt tartani, ezért a költségvetésben legalább ezek után kompenzáció illetné meg őket.

Ellenkező esetben többen is túllépnék a költségvetési plafont, hiszen a fejlesztési és gyártási költségek nagy része már szerepel a büdzsében és nem lehet rajta változtatni. A paddockból származó információk szerint már olyan csapatok is érintettek, amelyek általában a költségplafon alatt szoktak lenni.

Az Auto Motor und Sport információi szerint az alakulatok hétmillió dollárral szeretnék kibővíteni a költségsapkát, ennyi vélhetően járna is nekik pluszban 2023-ban, amennyiben szeptemberben az infláció meghaladja a már említett értéket a G7-es országokban.

Az FIA viszont egyelőre vonakodik, nem szeretnék ugyanis kifizetni ezt a bónuszt a csapatoknak. Az infláció további emelkedése esetén viszont a költségvetési plafon eredeti célja nem valósulna meg, hiszen senki nem lenne képes megfelelően fejleszteni ilyen körülmények között.

Bár egy olyan javaslat is született, miszerint az említett hétmillió dollárt eloszthatnák a csapatok az idei és a következő szezon között, ezt végül szintén leszavazták.

Stefano Domenicali, a Forma-1 igazgatója azonban úgy gondolja, korábban is szembesültek már megoldásra váró nehéz problémákkal, és mint a legtöbb ilyen esetében, most is valahol félúton lehet a megoldás.

