A költségsapka árnyoldala: nem mindenkinek lesz boldog karácsonya

Már az előző FIA elnök, Max Mosley fejében is megfordult a költségsapka gondolata, ő még radikálisabban, 40 millió fontra csökkentette volna a csapatok büdzséjét, többek között ez az ígéret is vezetett ahhoz, hogy 2010-ben 3 csapat is csatlakozott az F1-hez, akik közül legkésőbb a többször is átnevezett Manor ment csődbe, 2016-17 telén.

Az FIA 2021-ben a radikálisan új autókkal együtt vezette volna be a költségsapkát, eredetileg 175 millió dollárban korlátozva a csapatok költekezéseit, ezt azonban a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt 30 millió dollárral csökkentették még.

Mivel jelenleg 5 csapat is bőven a 145 millió dolláros össze fölött költekezik, eddig is egyértelmű volt, hogy nagy áldozatokat fog követelni a leépítés. A legtöbbet költekező Ferrari ezt igyekszik átcsoportosításokkal elvégezni, mivel állításuk szerint az alkalmazottaik még nehezebb helyzetbe kerülnének, mint az Angliában alkalmazott mérnökök, a piac szűkössége miatt.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, rolled into his grid box Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A Red Bull egyik mérnöke, Daniel Drury a Twitteren ugyanakkor arról számolt be, hogy a paddockban arról pletykálnak, hogy két csapat is elbocsájtásokat tervez karácsony előtt, mivel máshogyan nem férnének be jövőre a költségsapka alá.

„Mégis mennyire fair az, hogy emberek elveszítik a munkájukat a járvány alatt, csak mert egy felsőbb szervezet ilyen szabályokat hozott? Semmi nem fog változni az F1-ben, de több család is karácsonykor fog pánikolni” – osztotta meg véleményét a Red Bull mérnöke.

