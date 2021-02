A költségplafon jó dolog, de az F1-nek ennél többre van szüksége

Fernley, aki az FIA együléses bizottságának új elnöke lett nemrég, valamint korábban a Force Indiánál töltött be helyettes csapatfőnöki szerepet, kiemelt bizonyos területeket, melyekhez az F1-nek jobban kell alkalmazkodnia, ha még sokáig fent szeretne maradni.

Az újonnan bevezetett költségvetési limit újdonságnak számít a sorozatban, hiszen a csapatok egy adott szezonban csak 145 millió dollárt költhetnek el, ez az összeg ráadásul 2023-ban már 135 millióra csökken, ez pedig a remények szerint segíti majd az istállók fenntarthatóságát.

A RacingNews365-tel készített interjúban Fernley a következőképpen fogalmazott: „Én voltam az egyik igazi hangoztatója annak, hogy csökkenteni kellene a költségeket, akkor azonban persze még nem tudtuk megcsinálni. Szóval most örülök, hogy úton van, de azért még nem értünk teljesen célt.”

„Nem gondolnám, hogy ott lenne még, ahol lennie kell. A csapatoknak ezzel kell megbirkózniuk, az F1 Bizottság pedig még dolgozni fog rajta. Az első lépés legalább megszületett, most pedig már könnyebb mindenkivel aláíratni az ilyesmit, mert idővel el kell jönnie egy pontnak, amikor a csapatok hosszú távon is fenntarthatóak lesznek.”

„Engem mindig ez aggasztott a Force Indiánál olyan három-négy évvel ezelőtt, amikor először kezdtünk beszélni a költségek csökkentéséről. Azért még vannak olyan dolgok, amiket tenni lehetne az ügy érdekében.”

Szerinte az egyik ilyen költségcsökkentő intézkedés az lehetne, ha teljes egészében megszabadulnának a szélcsatornáktól, és csak a CFD-eszközökre (számítógépes folyadékdinamika) támaszkodnának, mivel az jóval olcsóbb.

„Én nagyban hiszek abban, hogy a szélcsatornákat el kéne felejtenünk, mivel elképesztően drága dolgokról van szó. Helyette inkább a CFD-t kellene jobban fejleszteni, mert az költséghatékonyabb.”

„Ugyanannyira jó? Nem, nem az. Ha azonban nem teszünk egy lépést a CFD felé, akkor nincs másik alternatíva, nincs szükség komoly előrelépésre. Az emberek pedig hibáznak, és a hibák csak érdekesebbé teszik a versenyzést” – vélekedik Fernley.

Ő azt az ötletet is támogatja, hogy a fiatal pilótáknak nem feltétlenül kellene a pályán, valódi teszteken részt venniük ahhoz, hogy megszerezzék az F1-es tapasztalatot, mivel annak is komoly kiadásai vannak. Helyette lehetne a szimulátorban is tesztelni.

