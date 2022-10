A kisebb túllépések miatt újragondolná az F1 pénzügyi szabályzatát a Haas

Az FIA múlt héten jelentette be, hogy a Red Bull megsértette a tavaly 145 millió dollárnál meghúzott költségvetési plafont. A csapat ezt hevesen tagadta. Az FIA pénzügyi átvilágítása kisebb túlköltekezést mutatott ki, ami a költségvetés 5%-a, azaz 7,2 millió dollár alatt marad.

A Red Bull és az FIA tárgyalnak egy egyezményről, azonban a többi csapat és több pilóta is szigorú büntetést követel a szövetségtől. A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner elmondta, „gőze sincs”, milyen büntetést kap majd a Red Bull, de úgy érzi, ideje átgondolni a pénzügyi szabályzatot, főleg a „kisebb túlköltekezés” fogalmának szűkítésére gondolva:

„Kevesebb mozgástér kellene oda, most, hogy belegondolok. Ha azt nézzük, hogy 140 milliós a plafon, annak 5%-a hétmillió. De a 140 millióban vannak olyan költségek, amikkel a csapatok egyszerűen nem tudnak mit kezdeni.”

„Szóval ezek a kiadások nem a fejlesztésre mennek el, ezekből sokkal több jön ki, mintha csak az autó fejlesztésére fordított pénz 5%-a lenne a határ. Ugyanaz a százalék, de ha a teljes költségplafonról van szó, akkor sokkal többel léphetik túl a plafont és többet költhetnek az autóra. Ezt át kell gondolnunk a következő Concorde Egyezményben.”

2021 volt az első olyan év, amikor a csapatoknak be kellett tartani a pénzügyi szabályzatot, de 2020-ban alávethették magukat egy önkéntes átvilágításnak, hogy felkészülhessenek annak éles helyzetben való használatára. Steiner szerint azonban már a szabályok összetettsége miatt már az önkéntes átvilágításon is alig mentek át, ráadásul az FIA „nagyon, nagyon szigorú volt.”

„Nincsen több mozgástér azzal kapcsolatban, hogy hogyan alkalmazzák ezt a dolgot, nagyon jó munkát kell végezni. Nem csak a pénzügyi személyzetről van szó, hanem azoknak is nagyon kell figyelni, akik az alkatrészeket leltárazzák, hogy melyiket használtuk, melyiket nem. Ezt igen kemény feladat rendesen számontartani.”

Bár az FIA már körvonalazta, milyen lehetséges büntetés vár a költségplafont kis mértékben átlépő csapatokra, ha meg tudnak egyezni a csapattal, és azok elismerik, hogy vétkeztek, pontlevonás és a költségplafon csökkentése nem szabható ki rájuk. Steiner ezt a szabályzat gyengeségének tartja, amiből a jövőben tanulnia kell a sportnak:

„Most van az első ilyen eset. Egyértelműnek kellene lennie a szabályzatnak, ha az lenne, most nem találgatnánk, mi lesz. Most, hogy van költségvetési plafon, el kell ismerni, mekkora munka volt egyáltalán elérni, hogy legyen.”

„Most, hogy van, eljött az ideje, hogy javítsunk rajta. Ez is meg fog történni, de idő kell hozzá. Sok dolog van amúgy is, amit talán csinálhatnánk jobban. Nem kell őket megváltoztatni, csak jobban csinálni – amihez persze némi változtatás is kell.”

A német sajtóban elkezdtek találgatni arról, milyen büntetést kaphat a Red Bull a költségvetési plafon áttörése miatt.