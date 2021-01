A Kínai Nagydíj szervezői a verseny elhalasztását kérik

Tavaly a Kínai Nagydíj volt az első verseny, amelyet elhalasztottak az éppen kirobbanó koronavírus-járvány miatt, Sanghajt még 12 másik verseny követte tavaly, a szezon legnagyobb részét pedig Európában futották le.

Az F1 már korábban bemutatta a 2021-es 23 versenyes versenynaptárát, de már most kiderült, hogy minden valószínűség szerint a helyi utazási korlátozások és karanténkötelezettségek miatt elhalasztják a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat.

Alig pár nappal később jöttek az első hírek Kínából is, hogy az április 11-i futam veszélyben lehet, most pedig maguk a szervezők is megerősítették, hogy ha lehet, inkább elhalasztanák a verseny az év második felére.

„Szinte állandóan kapcsolatban vagyunk a Forma-1-gyel videóhívások által” – mondta Yibin Yang, a verseny szervezéséért felelős Juss Event általános igazgatója egy konferencián, ahol a Motorsport.com is részt vett.

„Annak ellenére, hogy már szokásosan kiadták a versenynaptárat, szerintem továbbra is kétséges, hogy az év első felében meg lehet-e rendezni majd a Forma-1-es versenyt áprilisban.

„Az a célunk, hogy új időpontot kapjunk az év második felében, és már formálisan is kérvényeztük a Kínai Nagydíj elhalasztását az év második felére.”

A Kínai Nagydíj elhalasztásával az eredetileg április 25-re tervezett Vietnámi Nagydíj időpontjával együtt már két időpont válik szabaddá, amelyeket minden valószínűség szerint a 2020-ban már beugrósként bizonyító Imola és Portimao kaphat meg.

A kínai szervezők azonban attól is tartanak, hogy amennyiben az év második felére lazulnak a korlátozások, a nagyobb események feltorlódásával ismét veszélybe kerül a szervezés.

„Az, hogy megrendezhessük a versenyt az év második felében, az függ a városi vezetőség terveitől is. Ha minden nagyobb nemzetközi eseményt az év második felében akarunk megrendezni, az felülmúlhatja a város kapacitását.”

„Egy ilyen esemény sikeres megtartásához sok erőforrásra van szükség, illetve rendőri és egészségügyi szolgáltatásokra. Ha minden esemény az év második felére tolódik, az veszélyeztetheti a város erőforrásait, illetve a marketingérdekek is ütközhetnek.”

Kínában jelenleg minden külföldről érkező embernek 14 napos karantént írnak elő, jelenleg ez a legnagyobb buktatója a Forma-1-es versenyeknek a feszített naptár miatt.

