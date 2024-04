A kínai F1-es sprintfutam rajtrácsa – Norris és Hamilton az első sorban!

Izgalmakból egyáltalán nem volt hiány a Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintkvalifikációjának utolsó szakaszában, hiszen elkezdett esni az eső, a pilótáknak pedig nagyon nehéz dolguk volt a sanghaji pályán.

Végül a legjobb időt Lando Norris tudta megfutni, így az övé lett az első rajthely a sprintfutamra, mellőle pedig a honfitárs Lewis Hamilton indulhat, akinek a hátránya közel 1 másodperc volt.

A második sorból Alonso és Verstappen rajtol a sprinten, majd Sainz és Perez párosa következik. Leclerc a hetedik, Piastri a nyolcadik lett, a top 10-et pedig a két Sauber zárja Bottas, Csou sorrendben.

Russell ezúttal csak a 11. pozíciót szerezte meg, őt a két Haas követi. Ricciardo most Cunoda előtt végezve a 14. lett, Strollt pedig most is több mint 10 rajtpozíció választja el csapattársától.

A teljes rajtrács az alábbi beágyazásban tekinthető meg, a sprintfutam magyar idő szerint hajnal 5-kor indul, míg 9 órától a nagydíj kvalifikációt rendezik. A sprintet és az időmérőt is élőben közvetíti az M4 Sport, és kövessétek a hu.motorsport.com-ot a legfrissebb hírekért!

