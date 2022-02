A két eltérő filozófia, amelyek vissza fognak köszönni a 2022-es Forma-1-es autókon

A korábbi szabályváltozásoktól eltérően ezúttal maga a Forma-1 is aktívan részt vesz a hype keltésében: a 2019 októberében bemutatott szélcsatornás modell után egy valódi demóautót is építettek, amit a 2021-es Brit Nagydíjon mutattak be, és többek között a Hungaroringen is kiállították.

Ahogyan arra a legtöbb technikai igazgató is utalt, 2022-ben még igen változatos autókat fogunk látni a mezőnyben, azonban a szabályok szigorúsága miatt a szokásosnál korábban, akár már 2023-ra kikristályosodhatnak a legjobb megoldások, így a mezőny eleje és vége közötti különbség nagyon gyorsan le fog csökkenni.

A 2022-es autóknál is több tényező határozza meg egy autó végleges kinézetét, kezdjük a legalapvetőekkel: a tengelytávot 3400 és 3600mm közé szorították, az első túlnyúlás az első kerék középpontjától számítva 1150 és 1350mm közötti lehet, míg a hátsó túlnyúlást fixen 810mm-ben határozták meg.

2022 side view rules Fotó készítője: Giorgio Piola

A tengelytáv hosszától függően két eltérő elrendezést választhattak a csapatok Giorgio Piola információi szerint: a keskeny, de hosszabb oldaldobozokkal operáló elrendezést, valamint a magasabban elhelyezett, szélesebb, de rövidebb oldaldobozokkal rendelkezőt, amely esetében teljesen máshogyan oszlik el az autó súlya, mint az előbbinél.

Bár aerodinamikai szempontból egyértelmű, hogy egy hosszabb Venturi-csatorna több leszorítóerőt képes termelni, a csapatoknak figyelembe kell vennie az autók súlyát is, amikor meghatározzák a versenygépük paramétereit. A biztonsági zónák megerősítése és a súlyosabb kerekek miatt így is nehezen fognak beférni a 795 kg-os minimumsúly alá. Egy rövidebb autóval ez egyértelműen könnyebb feladat lesz, és a mérnökök szabadabban játszhatnak a ballasztsúlyokkal is a jobb egyensúly elérése érdekében.

Piola szerint azok a csapatok, amelyek a hosszabb tengelytávot és hosszabb oldaldobozokat választják, megpróbálhatják a szokásosnál picit hátrébb helyezni az erőforrást, amit egy nagyon rövid sebességváltóhoz, és az elmúlt években látottaktól eltérően tolórudas hátsó felfüggesztéshez párosítanának.

Ellentétesen, a rövidebb, magasabb oldaldobozokat választó csapatok a pilótához lehető legközelebb helyezhetik el az erőforrást, amihez egy hosszabb sebességváltó párosulhat, és megtarthatnák az elmúlt években sztenderddé vált hátsó vonórudas felfüggesztést.

Az, hogy melyik elrendezés mellett, és milyen elköteleződéssel döntenek a csapatok, természetesen függ majd attól, hogy hova álmodták meg a hűtőradiátorokat a motorgyártók: a Mercedes sikere nyomán az utóbbi években mindenki megpróbálta az erőforrás fölé pakolni a hűtőket, hogy minél jobban alá tudjanak vágni az oldaldobozoknak. Egyáltalán nem egyértelmű, hogy 2022-ben is ez lesz-e a legjobb megoldás, az mindenesetre biztosnak tűnik a McLaren 2022-es karosszériájáról készült kép alapján, amelyen látszódik a továbbra is brutálisan nagy felső légbeömlő, hogy ezen nem változtatott a Mercedes.

Olaszországból ezzel szemben ellentétes információkhoz jutott a Motorsport.com, amelyek arról szólnak, hogy a Ferrari ismét visszatér a háromszög-alakú felső beömlőhöz, és az oldaldobozokba helyezik majd a hűtők nagy részét, hogy a hátsó szárny felé minél kevésbé turbulens levegőt tudjanak vezetni.

2022 front view rules Fotó készítője: Giorgio Piola

Az első felfüggesztések terén is nagy változatosságra számíthatunk: az már biztos, hogy a McLaren visszatér a vonórudas első felfüggesztéshez, amely egyfajta légterelőként funkcionál majd a padlólemez megnyitása, a Venturi-csatornák bejárata előtt.