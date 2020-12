A késői Safety Car megmentette Hamilton futamát?

Ha a biztonsági autó kijött volna az utolsó pár körre, akkor jó esély lett volna arra, hogy Max Verstappen nyerje meg a versenyt, mivel a gumistratégiát figyelembe véve sokkal jobb helyzetben volt, mint Hamilton.

Shovlin erről a Mercedes legutóbbi Youtube videójában beszélt. „Ha a futam újraindult volna, akkor Lewis bajban találta volna magát. Az ő szettje elég régi volt már, Max frissebb közepeseken volt, és biztosan komoly nyomás alá helyezte volna Lewist.”

A szakember ezek után arra is kitért, hogy miért nem hívták be Hamiltont is kerékcserére a futam végefelé. „Amikor úgy döntöttünk, hogy kint maradunk, lényegében biztosak voltunk abban, hogy már nem indul újra a futam.”

„A mezőny szétszóródott, és újra fel kellett sorakozniuk a Safety Car mögött, utána hagyják a lekörözötteket, hogy visszavegyék a körüket, majd felérjenek a sor végére. Reálisan nézve ez a folyamat nem vehet igénybe kevesebb mint négy kört” – adott magyarázatot Shovlin.

Végül ez a kisebb kockázatvállalásuk kifizetődött, hiszen már nem kellett újra a gázba taposniuk a pilótáknak, így Hamilton könnyedén szelte át a célvonalat, mögötte a két Red Bull-lal.

