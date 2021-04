A kerékvetők jelentik idén a pálya határait a Portugál Nagydíjon

A tavalyi versenyhétvége során is sok gond volt a pályaelhagyásokkal, hiszen az első Portimaóban rendezett viadal pénteki napján 125 köridőt vettek el, mert a versenyzők átlépték a fehér vonalat az 1-es és a 4-es kanyarban.

Ennek fényében aztán jött is a változtatás, és idővel csak azokat az időket vették el, ahol a versenyző a kerékvetőn is túlcsúszott. Ezeket a szabályokat most 2021-re is megtartották, tehát azok, akik az 1-es és a 4-es kanyarban mind a négy kerékkel elhagyják a kerékvetőt is, azoknak ugrik majd az adott köridejük.

Ezek mellett azonban a célegyenesre rávezető 15-ös fordulót is figyelni fogják, és akik ott szélesítenek, még rosszabbul fognak járni, mivel nemcsak az éppen meglévő gyorskörüket teszik semmissé, de a következő megkezdett körüket is.

Az előírások egyébként nem változtak komolyabban Imolához képest, már ami a futamot illeti. Ha valaki vasárnap háromszor szélesít kanyart, akkor jönni fog neki a fekete-fehér zászló, ha pedig ezek után is hibázik a versenyző, akkor azt jelentik a felügyelőknek, és akár büntetés is lehet belőle.

Két hete például így járt Juki Cunoda az AlphaTaurival. A japán többször is szélesített bizonyos kanyarokban, majd meg is kapta a fekete-fehér zászlót, de sajnos ezek után sem sikerült neki maradéktalanul tartania a határokat, így végül büntetést lett a vége.

Az évadnyitón látott drámát elkerülendő az FIA nem kíván változtatni a fentebb lefektetett előírásokon a teljes hétvége során, hacsak nem lesz valami nyomós indokuk.

