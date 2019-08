A kép, ami mindent elmond Hülkenberg igazi drámájáról

Nico Hulkenberg az egyik legnagyobb rekord tulajdonosa a Forma-1-ben, de negatív módon, hiszen egy olyan versenyző sincs a sport történetében, aki ilyen régóta szerepelne a sorozatban, dobogó nélkül. A tapasztalt német pilóta már 167 olyan nagydíjon állt rajthoz, melynek ideje alatt egyetlen egy alkalommal sem tudott felállni a dobogóra.

A 31 esztendős versenyző évekkel ezelőtt majdnem aláírt a Ferrarihoz. Állítólag már tényleg csak a szignója hiányzott a szerződésről, de az olaszok az utolsó pillanatokban visszavonulót fújtak, és Kimi Räikkönen lett Fernando Alonso új csapattársa Felipe Massa helyén. Nico később a gyári Renault-hoz került, de a franciák még mindig nem elég erősek ahhoz, hogy ott legyenek az élmezőnyben.

Az F1-ben azonban időről időre adódik egy nagy sansz, amikor a középmezőnyből valaki dobogóra állhat. Nos, ez a nagy sansz az idei Német Nagydíjon adódott, amit Daniil Kvjat használt ki a Toro Rosso-Hondával. A csapat Sebastian Vettel 2008-as monzai győzelme óta nem volt dobogós, így különösen nagy volt az öröm, akárcsak a japánoknál, akik még Fernando Alonsót is megtrollkodták a korábbi GP2-es üzenete miatt.

Hülkenberg hibázott az esőben, amivel minden elszállt számára, noha valóban kiváló esélyei lehettek volna a dobogó harmadik fokára, amit így az újdonsült apuka kaparintott meg, és a vele járó pontokat is.

Nico számára több szempontból is kellemetlenül jött a hiba, hiszen ezt a hazai közönsége előtt hozta össze Hockenheimben, másrészt még mindig nincs szerződése a következő évre, és a hírek szerint Esteban Ocon, a Mercedes francia juniorja igencsak esélyes arra, hogy Daniel Ricciardo új csapattársa legyen. Máskülönben az ausztrál is harcolhatott volna a dobogóért vasárnap, de nála a technika szólt közbe. Talán Hülkenberg jobban örült volna, ha vele is ez történik, és nem a saját hibája miatt esik ki, ami után magába roskadva ült a pálya szélén.