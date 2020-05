A kaotikus 2008-as Brit Nagydíj megforgásai és összefoglaló videója

Lewis Hamilton hamar letette a névjegyét a Forma-1-ben. 2007-ben akkori szemmel igen fiatalon kapta meg a lehetőséget, ráadásul rögtön egy top-csapatnál, aMcLarennél. Mindez, ha nem lenne elég, a csapattársa a kétszeres világbajnok és címvédő Fernando Alonso volt.

Alonso és Hamilton számára is új volt a helyzet, mivel a spanyol sztár azelőtt soha nem versenyezhetett a briteknek, akik több évre írtak vele alá. Ennek ellenére még 1 évet sem töltött el Wokingban.

2008-ra új csapattársat kapott Hamilton Heikki Kovalainen személyében, de a finn minimális nyomást sem tudott helyezni rá. Lewis meg is nyerte a bajnokságot a szezon végén Felipe Massa és a Ferrari ellen, de drámai körülmények között.

Ehhez többek között a Brit Nagydíjon nyújtott teljesítménye is kellett, ami páratlan volt az esőben. Ezek a nehéz feltételek igencsak megmutatták, hogy milyen tehetséggel állnak szemben a riválisok, akik komolyan vették is ezt a "fenyegetést".

A brit verseny maga volt a káosz, és nem egy versenyző kérlelte a versenybíróságot, hogy küldjék be a biztonsági autót. Állt a víz a pályán, és a vízátfolyások komoly gondokat okoztak. Sorra dobták el a gépet a versenyzők, még azok is, akik óvatosan voltak.

Erről nézhettek meg alább egy összeállítást, mely remekül mutatja be, hogy milyen nehéz dolga volt a pilótáknak. Massa többször is megforgott, és sok pontot veszített Hamiltonnal szemben. Ez is döntő jelentőséggel bírt abban, hogy a végelszámolásnál nem ő nyert.

A Forma-1 egy összefoglalót is elérhetővé tett a futamról, amit nemrég teljes egészében levetített a rajongóknak. Ezen a linken keresztül azt is megnézhetitek, míg alább a már említett összefoglaló videót találjátok.

Ajánlott videó: