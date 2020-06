A jövőben egyesülhet a Forma-1 és a Formula E?

A Forma-1 és a Formula E jelenleg külön utakon jár, de bizonyos szempontból egyre közelebb kerülnek egymáshoz a technológia miatt. 2026-tól az új motorokkal ez még inkább igaz lehet. Jean-Eric Vergne, az ex-F1-es versenyző, aki bajnok lett az FE-ben, korábban azt mondta, nagyon örülne annak, ha később a Forma-1 és a Formula E egyesülne.

Még több F1 hír: A Red Bull SMS-t és e-mailt is küldött Hamiltonnak az álhírek után

Alejandro Agag osztja ezt a tervet, és úgy véli, lehetséges lehet, hogy az összes elektromos széria összeolvadjon a Forma-1-gyel. Erről az FIA eKonferencián beszélt az üzletember, érintvén azt a lehetőséget, hogy a két sorozat összeolvadjon.

„Nagy rajongója vagyok a Forma-1-nek, mindig is az voltam. Úgy vélem, hogy az elektromos hajtás jelenti majd a hajtást vagy az autók mozgatásának módját a jövőben. A Formula E pedig egy 25 éves exkluzív licencet tudhat magáénak egy együléses kategóriában.” - idézte a Formula E első emberét a RaceFans.

Agag azonban azt egyelőre nem tudja, hogy ez miképpen is történne, és a Formula E-nek előtte a teljesítményben fel kellene nőnie a Forma-1-hez, hogy a két sorozat egyesülni tudjon. Ez jelenthetné a biztos alapot.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Formula E megálmodója, létrehozója és vezetője hozzátette, ez pillanatnyilag csak egy elméleti terv, nincs arról szó, hogy bármi is a küszöbön állna, de úgy érzi, a jövőben a feltételek adottak lehetnek egy ilyesfajta megközelítéshez.

A Formula E-ben továbbra is az utcai pályák dominálnak, de az F1 is egyre inkább nyit ezen helyszínek felé. A Liberty Media sok potenciált lát ezekben a városi pályákban. Többek között Vietnam emiatt is kaphatott lehetőséget arra, hogy futamot rendezzen a királykategóriában.

Egyelőre egy közös show-t sem láthattunk a Forma-1-gyel és a Formula E-vel. Érdekes lenne egy ilyen rendezvény, különösen azok után, hogy a következő szezontól már az FE is világbajnokság lesz. Ki tudja, mit hoz a jövő...

Ajánlott videó: