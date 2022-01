A jobb pénzügyi helyzet miatt a Williamsnek már nem csak egy dobása van

Mivel idéntől a csapatok 140 millió dollárból gazdálkodhatnak, a Williamsnek az utóbbi időben valójában még növelnie is kellett a költségvetését, nem pedig csökkenteni azt, mint tették az élmezőnybe tartozók.

A tavalyi konstruktőri nyolcadik helyük révén pedig még több pénz áll majd a házhoz, így az élet „kicsivel egyszerűbb” lesz, miközben az új autón dolgoznak, vélekedik az ügyvezető igazgatójuk, Jost Capito.

Emellett pedig az anyagi stabilitás egyfajta megnyugvást is hozott a Williams számára, mivel így nem kell már mindent egy lapra feltenniük a tervezés terén, és ha az nem jön be, akkor dobhatják az egész évet.

Még több F1 hír: Engedélyezik a nézők részvételét a második F1-es előszezoni teszten Bahreinben

„A pénzügyi biztonság természetesen komoly előny számunkra. A költségvetési limit miatt most már nem az erőforrások határozzák meg elsősorban a fejlesztéseket. Korábban ez viszont így volt a Williamsnél” – mondta Capito a GPFansnek.

„Mivel ez azonban már nem probléma, a költséglimit pedig mindenkinél egyforma, már jóval kiegyensúlyozottabb csatateret kapunk. Az autót pedig sokkal jobb úgy tervezni, hogy tudjuk, megvan a pénzünk annak javítására, és nem csak egy dobásunk van, aztán vége.”

„Ez most az alakulat mentalitása, és ez óriási előnyt is jelent.” Hogy mekkorát, az talán nem is feltétlenül idén fog kiderülni, mivel a költségvetés korlátozása vélhetően csak egy-két év múlva fogja igazán éreztetni hatását.

Briatore és Alonso újra együtt dolgozhatnak?