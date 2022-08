„A jelek szerint tönkrement a Haas és Mick Schumacher kapcsolata...”

Az F1-es pilótapiac egyik legfontosabb kérdése, hogy ki érkezik Fernando Alonso helyére az Alpine csapatához, ahol Daniel Ricciardo mellett Mick Schumacher érkezését is rebesgetik a sajtóban – sőt, olvasóink 40 százaléka szerint is a német versenyző jön a francia istállóhoz.

Mick Schumacher nagybátyja, Ralf is úgy véli, hogy opció lehet a 2020-as Forma-2-es bajnok leigazolása az Alpine-nál, és egy másik német pilóta nevét is bedobta a kalapba. A témában az orosz Match TV F1-es kommentátora, Alekszej Popov is megszólalt:

„Kiderült, hogy Laurent Rossi, az Alpine vezérigazgatója bekövette Mick Schumachert a közösségi médiában. Most mindenki azt mondja, hogy lehet, mégsem Ricciardót igazolják majd le” – idézte a GMM hírügynökség a kommentátort.

„Emellett azt halljuk, hogy Mick elhagyja a Ferrari akadémiáját, és a Haasnál is problémái vannak. Bár az utóbbi versenyeken javult a teljesítménye, de a jelek szerint a kapcsolatuk már tönkrement.”

„Tehát röviden: Ocon lehetne a vezérpilóta, Mick pedig fiatal, de már van tapasztalata, hiszen a 2023-as már a harmadik szezonja lenne. Szóval sok szó esik erről a lehetőségről. De hogy mennyire valószínű? Őszintén mondom, nem tudom” – zárta Popov.

