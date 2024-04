A Japán Nagydíj előtt megmutatta idei első különleges festését a McLaren

A McLaren a szuzukai eseményen módosított festéssel vesz részt, a japán művész, MILTZ munkája lesz látható a két MCL38-on, elsősorban a motorvédő lemezen, az oldaldobozokon és az első szárnyon lesz feltűnő a felhők között cikázó sárkány-motívum, melyet Edo-korbeli kalligrafikus elemek egészítenek ki.

„MILTZ művészetét az Edomoji, egy hagyományos japán kézírási stílus inspirálta, amit a modern művészetbe és kultúrába ot, ebben az esetben egy Forma-1-es autó sebességét egy felhőket átszelő sárkányként ábrázolva.”

A McLaren legújabb festését partnerükkel, a British American Tobaccóval közös Driven to Change kampányának részeként mutatták be, a vállalat Vuse márkájú elektromos cigarettáit is reklámozzák ugyanis autóikon. A csapat közleménye szerint a kampány, mely negyedik éve tart „a motorsport globális platformján ünnepli a feltörekvő művészeket, lehetőséget adva nekik, hogy megmutassák innovatív munkáikat” a világnak.

A hétvégén a csapat tavalyi első kettős dobogójuk színhelyére tér vissza, Norris és Piastri második és harmadik lettek az egyre jobb formában lévő csapat színeiben. Az eddigi három verseny alatt a harmadik erőnek bizonyultak a Red Bull és a Ferrari mögött, Szuzukába szorosan a Mercedes előtt érkeznek.

A McLaren a mezőny egyik legszorgosabb egyedi festésekkel operáló csapata, 2023-ban számos versenyen nézett ki az év elején bemutatottól különbözően autójuk, Silverstone-ban krómos árnyalatot kapott, de Monacóban, Abu-Dzabiban, Las Vegasban, Szingapúrban és Japánban is különleges borítással versenyeztek.

A Dorna vezérigazgatója mindeközben nem zárja ki, hogy a MotoGP és a Forma-1 közös versenyhétvégét rendezzen. Alább megnézhetitek a McLaren új festését galériaként.