A Hungaroring nyitott lenne egy második Magyar Nagydíjra, a magyar MotoGP-futamról is szó esett

A szerda délutáni sajtótájékoztatón prof. Dr. Palkovics László miniszter, Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Szujó Zoltán, miniszteri tanácsadó beszélgetett az idei versenyről és annak körülményeiről.

A Magyar Nagydíjat idén július 19-én fogják megrendezni, azonban az osztrák és a brit helyszínnel ellentétben a Hungaroringen nem lesz „duplázás”. Gyulay Zsolt elmondta, hogy akkor lehetett volna szó két versenyről, ha Silverstone nem tudta volna vállalni a futamrendezést. Természetesen nézők nem lesznek, hiszen ebben egyeztek meg a FOM-mal.

Gyulay azt is hozzátette, sportdiplomáciai sikernek tartja, hogy sikerült alkudniuk a következő versenyek rendezésének árából, a 2026-ban lejáró szerződésüket pedig 2027-ig tudták meghosszabbítani, ezzel 6 milliárd forintot spóroltak az államnak.

A beszélgetésben elhangzott, hogy kvázi „konténervárost” hoznak létre, amelyhez a Pest megyei rendőrfőkapitányság fogja biztosítani a területet, hogy ezzel is minimalizálják a fertőzésveszélyt.

Dr. Merkely Béla rektor elmondta, hogy a városon belül mindenki megfelelő módon lesz elszállásolva, a csapatok külön lesznek egymástól, az elhelyezésükre pedig számos lehetőség van. A résztvevők tesztelésével kapcsolatosan elmondta, hogy néhány óra alatt 2000 tesztet tudnak végezni, amelyeknek az eredményét 8 órán belül meg tudják mondani. Egy esetleges pozitív teszt esetén rögtön izolálják azt, aki a pozitív eredményt produkálta.

Mivel a Magyar Nagydíj előtt még lesz két verseny, mindkettő Ausztriában, így abból is tudnak tanulni, hogy a spielbergi pálya hogyan oldja meg a dolgot, így a Hungaroring még több információ birtokában tud cselekedni.

Dr. Palkovics László miniszter elmondta, ígéretet tettek a Forma-1 vezérigazgatójának, Chase Carey-nek, hogy minden támogatást megadnak az F1-nek, és hogy az utazás minden módját segítik.

Amikor felmerült az a kérdés, hogy ha szükséges, akkor tudna-e rendezni egy második versenyt is a Hungaroring, akkor az a válasz érkezett, hogy nyitott rá a pálya, viszont ősszel a WTCR és a kamion Európa-bajnokság versenyeit is megrendezik, így ez a hétvége értelemszerűen nem lenne szabad, viszont októberig az időjárási körülmények is megfelelőek. Gyulay Zsolt mindazonáltal nem tartja valószínűnek, hogy a Forma-1 2020-ban kétszer is ellátogasson a magyar helyszínre.

Korábban érkeztek sajtóhírek arról, hogy MotoGP futamot rendezhetnek Magyarországon, Dr. Palkovics László ezt most is megerősítette, a pályát a Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza háromszor környékén tervezik elhelyezni, ahol 2022-ben egy „tesztfutam” jöhet majd, 2023-tól pedig akár a MotoGP-t is fogadhatná a pálya.

