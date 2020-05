A Hungaroring „minden megoldásra nyitott” a Forma-1-es Magyar Nagydíjjal kapcsolatban

A Magyar Nagydíj jelenleg a harmadik helyszín a 2020-as versenynaptárban, de lehet, hogy az osztrák és brit duplázást követően az 5. futamot fogják megrendezni a Hungaroringen.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a kormány is maximálisan támogatja a futam megtartását.

„Napi kapcsolatban vagyunk a jogtulajdonosokkal” – árulta el Gyulay Zsolt a Motorsport.com érdeklődésére. „A Liberty is tisztában van azzal, hogy mi mindenféle megoldásra nyitottak vagyunk, készen állunk a verseny megrendezésére. Ez persze nem csak rajtunk múlik, hanem az adott ország helyzetétől is.”

„Arra várunk, hogy enyhítsenek az intézkedéseken, és hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásába. Az osztrákok és a britek mellett mi is megerősítettük, hogy teljes mértékben készen állunk a világbajnokság indulására.”

„Mi is beszéltünk a zárt kapus verseny lehetőségéről, de ennek a gyakorlati megoldása még most alakul Ausztriában. Ha már pontos részletek lesznek róla, akkor mi is megfelelünk majd az előírásoknak.”

„Természetesen sok minden függ attól is, hogy milyen szabályokat vezet be a kormány. Egy dolog azonban biztos: a kormány, és a Hungaroring számára is nagyon fontos a Magyar Nagydíj megrendezése.”

A Motorsport.com arról is kérdezte Gyulay Zsoltot, hogy felmerült-e egy alternatív időpontja a versenynek, amire elárulta, hogy „egyelőre még nem vetődött fel másik időpont.”

Gyulay szerint a versenyt nézők nélkül, de akár azokkal is megrendezhetik, függően a körülményektől. „Két lehetőség van. Az egyik, hogy zárt kapukkal rendezzük meg a versenyt, mint Ausztria, ez azonban hatalmas kiesés a promótereknek.”

„A másik, hogy a szurkolókkal együtt rendezük meg a versenyt, amiben már 35 éves tapasztalatunk van. Tavaly megdöntöttük a látogatottsági rekordunkat, és az előzetes jegyeladások alapján idén is hasonló számra számítunk.”

„Természetesen a jegyeladások szinte leálltak, mióta kitört a koronavírus-járvány, és nekünk is alkalmazkodni kell az új helyzethez. A pálya használata is leállt most, de továbbra is karban tartjuk a pályát, ami jó állapotban van, mert készülünk az augusztus 2-án tartandó Magyar Nagydíjra.”

Gyulay azt is elárulta, hogy egyelőre nem volt szó arról az F1-el, hogy Magyarországon is dupla futamot rendeznének.

„Még túl korai erről beszélni, mert a tárgyalások még nem tartanak ott. A pálya képes arra, hogy két egymást követő versenyt rendezzenek rajta, amiből az ország is profitálna, turisztikai, és gazdasági szempontokból, ha a Forma-1-es csapatok két hetet töltenének Magyarországon.”

