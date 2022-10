A hosszú szerződése ellenére távozni fog Verstappen a Red Bulltól Häkkinen szerint

Japánban szerezte meg a második világbajnoki címét Max Verstappen, aki a Forma-1-es bemutatkozása, azaz 2015 óta a Red Bull kötelékébe tartozik, és 2028 végéig érvényes szerződést kötött a Red Bull-lal.

A holland többször is utalt már arra, hogy nem tudja elképzelni, hogy még 40 évesen is az F1-ben fog versenyezni, illetve azt is elmondta, hogy elképzelhető, hogy 2028 végén távozik a sporttól.

A szintén kétszeres világbajnok Mika Häkkinen pedig azt nyilatkozta, hogy szerinte Verstappen nem a Red Bullnál fogja befejezni a pályafutását, hiába nyert már két címet a színeikben:

„A szerelők hosszú órákat töltenek a repülőterek várótermeiben, normál kereskedelmi járatokon jutnak el A-ból B-be, mikrobuszokkal szállítják őket a pályára. A pilótáknak ezzel szemben magángépük van, és mindig vár rájuk egy autó.”

„Ez a két életstílus teljesen más. Remek dolog, hogy Verstappen ilyen hosszú távú szerződést kötött, de mindig fennáll a veszélye annak, hogy ha fontos emberek távoznak a csapattól, akkor a kocsi már nem az adott versenyző elvárásainak megfelelően fog teljesíteni.”

„Ilyenkor pedig a pilóta elgondolkozik azon, hogy itt lehet az ideje a csapatváltásnak. Nem hiszem, hogy Max Verstappen a Red Bullnál fogja befejezni a karrierjét. Ez csak az én véleményem.”

„De ha történelmileg visszatekintünk, akkor látjuk, hogy a versenyzők gyakran rendkívül különböző okok miatt igazoltak máshova, még akkor is, ha több világbajnoki címet szereztek ugyanazzal a csapattal.”

„Ez történhetett pénzügyi okból, de egyszerűen azért is, mert környezetváltásra vágytak” – mondta Häkkinen az Unibetnek.

Radikális lépésre készülhet a Mercedes...