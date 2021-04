A honfitárs tanácsa Cunodának: egy nagyon jó menedzser kell neki

A 2021-es bahreini szezonnyitón Cunoda lett a 18. japán versenyző, aki elindult a Forma–1-ben, és mivel pontokat is szerzett, így ő lett az első az országából, akinek mindez sikerült 2012 óta. Akkor Kobajasi tudott hasonló eredményt elérni még a Sauberrel.

Mivel az eddigi szereplése igazán jónak mondható, máris sokan beszélnek arról, hogy meddig juthat a mezőny legalacsonyabb pilótája a királykategóriában. Franz Tost csapatfőnök és Helmut Marko tanácsadó is potenciális világbajnokot lát Cunodában.

Még csak 20 éves, de jó helyzetben van, hiszen a Red Bull testvércsapatában versenyezhet, és idővel akár fel is kerülhet mondjuk Max Verstappen mellé. Kobajasi, aki maga is tanította Cunodát a Toyotánál, amikor a pilóta még csak „14 vagy 15 éves” volt, most néhány tanáccsal látta el hazája új reménységét.

Az F1 Beyond the Grid podcastjében így fogalmazott: „Nem aggódom. Szerintem jól fog majd teljesíteni, csak kell neki egy nagyon jó menedzser!” Amikor megkérdezték tőle, hogy ez a jövőbeli szerződések miatt van-e, Kobajasi hozzátette: „Igen, pontosan emiatt.”

„Tudom, hogy lehetnek jó eredményei, ugyanakkor hibázhat is olykor. A hibáknál kell valaki, aki ezt jól el tudja magyarázni a csapatnak. Kell valaki, aki segít neki menedzselni önmagát, hiszen még nagyon fiatal és nincs sok tapasztalata a motorsportban, szóval szükséges egy olyan személy, aki gondoskodik róla.”

„Kétség sem férhet ahhoz, hogy a sebessége miatt egy nap kiváló pilóta lesz. Azonban az is fontos, ahogyan előadja magát a csapatnak, ahogyan kezeli a nevét a Forma–1-ben. Talán ez a legfontosabb dolog, érzésem szerint” – vélekedett az egyszeres dobogós pilóta.

Kobajasi bízik abban, hogy Cunoda eredményes lehet az F1-ben, de kulcsfontosságú, hogy „összeérjen” az autójával. „Azon múlik a dolog, mennyire tud alkalmazkodni az autóhoz és a csapatához. Úgy tűnik, hogy a Red Bull és a saját alakulata is nagyon támogatja őt, szóval rendben lesz, bár Pierre Gasly is remekül teljesít az AlphaTaurinál.”

„Egy igazán komoly versenyző van mellette. Fontos, hogy összeérjen az autójával, mert az F2-ben jó volt, de az F3-ban nem nyújtott különlegeset, tehát sok múlik ezen a tényezőn” – igyekezett tanácsokat adni az új japán sztárnak Kobajasi.

