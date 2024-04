A Hondát „nagyon meglepték” a Red Bull autójának „hihetetlen” módosításai

A bikások mindenkit lemostak 2023-ban, hiszen a 22-ből 21 futamot tudtak megnyerni, és a dominanciájuk révén nem is kellett sok fejlesztést bevetniük a szezon folyamán. A csapat ehelyett inkább a 2024-es idényre csoportosította át forrásainak legnagyobb részét, és egy olyan autóval állt elő, amely jelentősen eltér az elődjétől.

Az agresszív megközelítés azonban nagyon is bevált az istállónak, hiszen Max Verstappen révén az idei ötből négy futamot megnyertek, miközben Sergio Perez is magabiztosabb és jobban teljesít. A drasztikus újratervezéshez a Honda erőforrásának beépítésén is jelentősen változtatni kellett.

Az Autosport/Motorsport.com-nak exkluzív interjút adó Kodzsi Vatanabe, a Honda Racing Corporation elnöke ennek kapcsán kifejtette, hogy még őket is teljesen meglepte, mekkora módosításokat hajtottak végre az idei Red Bullon.

„Az idei autó esetében nagyon meglepődtünk azon, mennyi mindenen változtattak az RB20 esetében. Tavaly 22-ből 21 futamot nyertünk, de ők ettől függetlenül új koncepcióval álltak elő. Ez hihetetlen! Számos kérésük volt annak kapcsán, hogy az erőforrást hozzá lehessen igazítani az új koncepcióhoz. Amikor élőben megpillantottuk az RB20-at, teljesen ledöbbentünk.”

Amellett, hogy változtatni kellett az erőforrás beépítési pontjain, a Honda igyekezett még tovább javítani a megbízhatóságon, ami Vatanabe szerint több szabadságot adott a Red Bullnak a hűtési megoldások terén.

„A motorerőt természetesen nem növelhetjük, de az erőforrást hozzá tudjuk igazítani az új autóhoz. Emellett pedig a megbízhatóságon is javíthatunk, így az elmúlt télen főként erre fókuszáltunk. Mindez több szabadságot adott a Red Bullnak a tervezés és az aerodinamikai koncepció terén. Ezért is tudtak módosítani a különböző hűtők és radiátorok elhelyezésén.”

„Valamikor tavaly fennállt a veszélye annak, hogy gond lesz a hajtóegységgel, de végül nem lett belőle nagy probléma, ennek ellenére viszont mindig minimalizálni kell a kockázatot. Ezért is igyekeztünk a lehető legtöbbet javítani a megbízhatóságon az idei évre” – zárta Vatanabe.

A Red Bull ettől függetlenül még mindig nagy a zűrzavar, főleg amiatt, mert Adrian Newey távozhat az istállótól.