A Hondát kissé meglepte a Mercedes fejlődése: mi lesz most?

A koronavírus okozta súlyos helyzet miatt a Forma-1-ben is hosszú volt a szünet. Ez gyárbezárásokat is jelentett, így az FIA előrébb hozta a nyári időszakot, amit végül meg is hosszabbított. Később azt a motorrészlegekre is kiterjesztették.

Az újraindulást követően egy hatalmas versenyfutás vette kezdetét az idővel, hogy minden fejlesztés elkészüljön az Osztrák Nagydíjra. Az elmúlt hétvégén az évadnyitó Osztrák Nagydíjon a Mercedes sokkolóan gyors volt, hiába a Red Bull sok új frissítése.

Az időmérő edzésen 0.5 másodperccel volt gyorsabb a Mercedes, ráadásul egy igen rövid pályán, ami csak nehezítette a helyzetet. A Hondát meglepte, hogy a német rivális milyen tempóra volt képes, és az egyenesekben ki is jött a motorerő.

„A lezárások ideje alatt az FIA és az összes motorgyártó megállapodtak abban, hogy leállnak. Tehát a gyárban is leálltunk, és abba kellett hagynunk a fejlesztést. Ez azt jelentette, hogy kissé megváltozott a fejlesztési ütemtervünk, összehasonlítva azzal, amit eredetileg terveztünk. Később átterveztük ezt, és felkészültünk az júliusi újraindulásra.” - mondta Masashi Yamamoto, a Honda F1 ügyvezető igazgatója.

„A világjárvány utáni szabályváltozás miatt az FIA betiltotta a motorok frissítését a szezon során, tehát azt, amit Ausztriában bevetettünk, az év végig kell használnunk. Eredetileg számos frissítést terveztünk a szezon ideje alatt, emiatt is változtattuk meg a tervet, és mindent meg kellett próbálnunk összerakni az Osztrák Nagydíj előtt, ami a fő kihívást jelentette.”

A Honda logo on a Red Bull engine cover Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Yamamoto szerint Ausztriában a Honda legfrissebb motorja a vártnak megfelelően teljesített, addig a Mercedes egy váratlan lépést tett meg előre. „A szabadedzésen azt láttuk, amit a tesztpadon keresztül vártunk, különösen a hosszabb etapok kapcsán. Tehát miden úgy működött, ahogy azt terveztük, de meglepődtünk, hogy a Mercedes mekkorát fejlődött.”

„Ez különösen az időmérőre igaz, így kissé meglepődtünk a különbségen hozzánk képest. A Mercedes mögött maradtunk az időmérő során, addig a versenytempó alapján azt gondoljuk, hogy versenyképesek lehetünk velük szemben, legalább vasárnap. Ez pozitív volt, de meg kell győződnünk arról, hogy nem lesznek újra problémák.”

„Mindkét autó esetében elektromos problémák jöttek elő, szóval minden hardvert és magát a motort is ellenzríztük, amennyire csak tudtuk. Nyilvánvaló, hogy Max és Alex eseményei eltérőek voltak, de ugyanazt a motort futtatjuk ezen a hétvégén is, és a vizsgálatok után ellenintézkedéseket hozhattunk, szóval remélhetőleg láthatjuk ennek az előnyeit ugyanazon a helyszínen.”

„A megbízhatóságon fogunk dolgozni, ha úgy gondoljuk, hogy erre szükségünk van, de mivel semmit sem tehetünk a teljesítménnyel kapcsolatban, a fejlesztésekkel a 2021-es motorra összpontosítunk, ami mindenki számára ugyanazt jelenti. Ez a hozzáállást fogjuk alkalmazni ettől a ponttól kezdődően.”

„Az első verseny után természetesen voltak kérdések, különösen a kvalifikációkban elért teljesítményünkben, amin meg kell próbálnunk javítani valahogy a szabályokon belül. A versenyen azonban jó teljesítményt tudtunk elérni, és úgy gondoljuk, hogy képesek vagyunk a Mercedes ellen küzdeni, emiatt csak azt akarjuk, hogy konstans módon versenyezzünk velük. Ez a célunk.”

