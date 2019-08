A Hondának nagyon kell Max Verstappen: "Imádja a média és a rajongók is"

Max Verstappen már az F1-es bemutatkozásával nagy visszhangot váltott ki a motorsportban, hiszen ezzel minden idők legfiatalabb bemutatkozója lett, aki élete első királykategóriás szerződését mindössze 16 esztendősen írhatta alá a Red Bullnál a Toro Rossóhoz, ahol azonnal bizonyította a tehetségét és azt, hogy komoly jövő állhat előtte.

Verstappen már évek óta a Red Bull Racing versenyzője, és immáron az egyik, vagy a legjobb pilótának tartják őt. Max komoly fejlődésen ment keresztül, bár a tempója már a kezdetektől a leggyorsabbak között volt. A holland az érettségével azonban félelmetessé vált, amit még Lewis Hamilton, az ötszörös világbajnok is elismert.

Max szerződése 2020 év végéig érvényes a Red Bullal, de sok olyan pletyka látott napvilágot, hogy idő előtt távozhat. A Ferrariról és a Mercedesről is írtak a sajtóban, ám e a németeknél jelenleg csak Esteban Ocon lehet az esélyes Valtteri Bottas helyére, míg az olaszoknál tagadják Sebastian Vettel távozását. A Verstappen-Vettel csere azonban sokak szerint még mindig lehetséges, és a vadabb pletykák ugyanezt írták 2021-re Hamilton és Verstappen között.

A Red Bull minden erejével azon van, hogy megtartsa a pilótáját, aki hamarosan fizetésemelést is kaphat, amibe akár a Honda is beszállhat, hiszen a japánoknak is nagyon fontos láncszem a versenyző. Erről a Honda ügyvezető igazgatója, Masashi Yamamoto beszélt a lapunk kérdésére.

„Nagyon fontos számunkra! Nagyon fontos, hogy egy olyan versenyzőnk legyen, mint ő. Először is, rendkívül jól vezet, valamint remekül kommunikál a mérnökökkel. Kiváló az adatok elemzésében és mint mondtam, ez a vezetésére is igaz. Pontos visszajelzéseket tud adni a kasztniról és a motorról, szóval kiváló.”

Verstappen remek formáját bizonyítja az a tény, hogy már régóta a két Ferrari előtt áll a bajnokságban, és immáron csak pár pontra van a második helyezett Valtteri Bottastól. Sőt, Pierre Gasly nagyon gyenge eredményei miatt egyedül viszi a hátán a Red Bullt a konstruktőri bajnokságban, ahol még így is harcban vannak a Ferrarival.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, sprays Champagne at Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, and Sebastian Vettel, Ferrari, 3rd position, on the podium Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

A Honda számára az is pozitív, hogy Verstappen nyilvánosan egyszer sem fogalmazott meg kritikát a japánokkal szemben, és Yamamoto szerint ez részben annak is köszönhető, hogy a holland a Red Bullal közösen ellátogatott a gyárba, ahol megbizonyosodott a dolgokról: „Amikor Max 2017-ben megérkezett a Honda gyárába Sakurában, úgy tűnt, hogy lenyűgözte a létesítmény. Talán olyan benyomásokat szerzett, amik megerősítették abban, hogy mikre lehet képes a Hondával. Ez is befolyásolhatta a viselkedését.”

A Honda minden szempontból boldog, hogy Verstappen velük van: „Ő egy olyan versenyző, akit a média és a rajongók is imádnak. Ez pedig nagyon fontos szempont a versenyzők számára.”

A Japán Nagydíjon már nagyon készülnek a Red Bull és a Toro Rosso fogadására. Azzal, hogy idén már a Toro Rosso-Honda is volt dobogón Daniil Kvjat által Németországban, minden még izgatottabbá vált Japánban. A Verstappen-effektus pedig egyre erősebb a további sikerekkel: „Már készítettünk egy Red Bull/Toro Rosso-Honda lelátót Suzukában. Körülbelül 15 ezer helyet értékesítettünk eddig azon a területen.”

A Red Bull-Racing ezúttal sem külsős versenyzőt választott a visszafokozott pilótája helyére, de ha Alexander Albon sem válik be, más lehet a helyzet 2020-ra.