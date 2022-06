A Honda vissza akar térni a Forma-1-be – német sajtó

Június vége van, és még mindig nincs megegyezés az FIA, a gyártók, a VW-csoport és az F1 között a 2026-os motorformuláról, hiába tűzték ki annak véglegesítését erre a hónapra.

Az Auto Motor und Sport értesülései szerint leghamarabb a júliusi Osztrák Nagydíjon véglegesíthetik az új motorformulát, ennél későbbre már nem szívesen tolná az időpontot a VW-csoport két márkája, az Audi és a Porsche.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, az Audi felvásárlási ajánlatát visszadobta a McLaren, a német márka azonban nem elégedne meg egy szimpla motorbeszállítói szereppel, és továbbra is szívesen átvenne egy F1-es csapatot: a kritériumoknak megfelelő csapatok száma azonban véges, így nem meglepő, hogy a legjobb opciójuk továbbra is a jelenleg az Alfa Romeo nevével ellátott Sauber lenne, hiszen az olasz márka csak pénzügyi támogatást nyújt a svájci csapatnak, a C42 „egyetlen csavarja” sem készült Olaszországban.

Eddig úgy tűnt, hogy a VW-csoport másik oldalán minden a terv szerint halad, és hamarosan bejelentik a Red Bull-Porsche együttműködést, de az Auto Motor und Sporttól Michael Schmidt úgy értesült, hogy az eddig a motorformulával kapcsolatos tárgyalásokon csak „megfigyelői” státusszal rendelkező Honda egyre inkább hajlik afelé, hogy a 2026-os, már költségsapka alá szorított motorformula keretein belül (2021-ig a Honda több milliárd dollárt költött fejlesztésre) visszalépjenek az F1-be.

Mivel a Honda kilépése után több mérnökük is a Red Bullhoz, illetve a Red Bull Powertrainshez igazolt, ahol 2025 végéig továbbra is szervizelik majd a Honda erőforrásait, a Honda szempontjából logikusnak tűnhet, hogy ismét a Red Bull-lal akarjanak dolgozni.

Schmidt szerint a Red Bull komoly dilemmába kerülhet akkor, ha a Honda is felkéri együttműködésre őket, miközben a Porschével már szinte csak alá kell írniuk az alaposan kidolgozott szerződésüket.

Az AMuS szerint a Honda másik opciója így az AlphaTauri lehet, akikkel sikeresen meggyőzték a 2018-as szezon alatt a Red Bullt is a közös munkáról, így a Red Bull akár két különböző gyári támogatást élvező csapattal is jelen lehet majd a Forma-1-ben: a Red Bull Racing-Porschével és az AlphaTauri-Hondával.

