A Honda szerint Tsunoda nagyon közel áll a Forma-1-es üléséhez

Yuki Tsuonda 2018-ban, 18 évesen lett a japán Formula 4 bajnoka, majd 2019-ben megkezdte a karrierjét Európában is, a Honda Formula Dream Preject támogatásával, és ebben az évben a Red Bull Junior Team tagja is lett.

A Hondának nem titkolt szándéka, hogy egy japán szeretnének eljuttatni a Forma-1-be, ahol az AlphaTauri és a Red Bull az ő motorjaikat használja, és hiába van sokkal több tapasztalata a legutóbbi főfutamgyőztes Nobuharu Matsushitának, a 26 éves pilóta Forma-1-es álma elúszni látszik, ugyanis az első 4-ben kellene végeznie ahhoz, hogy elegendő szuperlicensz pontja legyen 2021-re.

Yuki Tsunoda 2019-ben a 9. lett a Formula 3-ban, azonban egyből megkapta a Formula 2-ben a Carlin egyik ülését, ahol csak egy rádióhiba akadályozta meg abban, hogy a második versenyhétvégéjét futamgyőzelmet szerezzen.

A japán pilóta jelenleg egy győzelemmel, egy második és egy harmadik hellyel 4. a tabellán, és a teljesítményére felfigyelt az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost is, aki azt mondta, hogy Tsunoda előbb, vagy utóbb náluk fog versenyezni.

Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport and Red Bull Racing team member on the grid

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images