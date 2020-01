A Honda szerint az Alpha Tauri még erősebb lehet, és nem kivételez a Red Bullal

A Honda számára nagyon fontos láncszemként maradhat meg a Toro Rosso, mellyel először 2018-ban dolgozhatott együtt. Ez volt az a bizonyos esztendő, amikor a japánok már maguk mögött hagyták a McLarent, és egy teljesen más munkakörnyezetben és eltérő felfogással kezdhették meg a munkát.

Az olasz csapat egyfajta kísérleti nyúlként működött, hogy a Red Bull Racing szintén biztos legyen a váltásban. A Honda hamar meggyőzte az osztrákokat, és 2019 óta mindkét csapatnak ők a beszállítóik. Ezzel a Red Bull kvázi gyári csapattá vált, és a Honda nemcsak technikai támogatást nyújt.

A tavalyi esztendőben a Toro Rosso kétszer is dobogóra állhatott, amire senki sem számított. Nagyon nagy eredmények voltak ezek, és végül a 6. helyen fejezték be a konstruktőri bajnokságot, nem messze a gyári Renault-tól.

Pierre Gasly, Toro Rosso, 2nd position, celebrates with his trophy alongside Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images