A Honda számára jó hír az Aston Martin távozása a Red Bullnál

Krone: A téli szünetnek hamarosan vége... „Már régen vége, teljes erőbedobással dolgozunk. Február 12-én bemutatjuk az RB16-ot, és van egy nagy célunk: mi akarunk lenni Lewis Hamilton első számú kihívói.”

Max Verstappen a csapat egy igazán fontos alappillére marad. Mennyire volt nehéz hosszabbítani vele? „Fontos volt számára, hogy a Honda is hosszabbított 2021-re, úgyhogy ők is maximálisan részt vesznek a 2021-es autó fejlesztésében, ami a legnagyobb változásokat hozza az elmúlt 20 évet figyelembe véve. Együtt vizsgáltuk meg lehetőségeinket, és a kölcsönös tisztelet is segített a döntés meghozatalában.”

Milyen Max Verstappenre számíthatnak a szurkolók? „Egy olyan Maxra, aki nem késsel a fogai között fog megjelenni Melbourne-ben, hanem aki tudja, hogy a világbajnokság nem az első kanyarban az első versenyen dől el, hanem konstans jó eredményekre van szüksége a világbajnoki címhez.

Mi lesz a második számú pilóta, Alex Albon feladata? „Tavaly mindössze 6 hónap után csatlakozott egy topcsapathoz, most már a tapasztalatai és a jobb felkészülése miatt egyértelműen többet várunk tőle. Jobbnak kell lennie az időmérőkön, meg úgy általában minden területen, de én biztos vagyok benne, hogy képes lesz megfelelni az elvárásainknak.

Hogyan gondolja, 100%-ban megérte a Hondára váltani tavaly? „Több, mint elégedettek vagyunk a Honda fejlődésével, különösen a megbízhatóság terén. De a marketingnek, reklámoknak köszönhetően az egész csomag nagyon sikeres. Év végén a főszponzorunktól, az Aston Martintól elválnak útjaink, még jobban megkönnyítve a Honda kibontakozását.

Ön szerint képes lehet egy 4. csapat is beleszólni a bajnoki küzdelembe? „Nem. Túl szigorúak a szabályok. Ezen felül az idei év elképesztően nehéz és drága lesz nekünk. Figyelned kell a mostani autódra, a 21-esre, és felkészülni a 18 colos kerekekre is. Úgy gondolom, 2021-ben lesz a legjobb esélye egy csapatnak, hogy valami váratlant nyújtson – mint a Brawn 2009-ben a dupla diffúzorral.

Az F1 eddigi leghosszabb idénye következik 22 versennyel. Ez az abszolút limit? „Ha a naptár rendesen meg van csinálva, nem kell össze-vissza repkedned a Föld körül, és jött pár szigorítás a csütörtöki és pénteki napokkal kapcsolatban, hogy ne kelljen annyit úton lennie az embernek, így szerintem azért kibírható.

A versenynaptárról beszélve: lesz 2020 után is Osztrák Nagydíj a Red Bull Ringen? „Minden részletet figyelembe kell vennünk. 2 versenycsapat, 1 versenyhétvége, ez a 3 projekt rengeteg erőforrást igényel. Az a szándékunk, hogy továbbra is legyen futam, de a megfelelő feltételek mellett.”

Richard Köck interjúja

