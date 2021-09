A Honda szabályváltozásokat szeretne motorfronton

A Brit Nagydíjon bekövetkezett incidensnek több szempontból is komoly hatása volt az idei bajnokságra. Verstappen előnye egyrészt jelentősen csökkent, aztán ahogyan az később kiderült, a motorját is le kellett írni a sérülések miatt, ráadásul a csapatnak is súlyos összegekbe kerültek a javítások.

Tojoharu Tanabe szerint azonban az extra kiadások csak a legkisebb problémát jelentik ebben az esetben. „Rajtbüntetést kell majd vállalnunk. Ez jóval nagyobb hatással van ránk. Persze a pénz is fontos, de azért azt meg tudjuk oldani” – mondta a The Race-nek.

„Pontokat viszont nehezebben tudunk szerezni, és a pontok a legfontosabbak a pilótának és a csapatnak is. Ez többet számít, mint a költségek.” Hogy mekkora befolyása lesz majd a hátrasorolásnak, azt még nem tudjuk, hiszen még maga a Red Bull sem tudja biztosra, hogy melyik pályán szeretnék azt bevállalni.

A Honda az események fényében egyébként azt szeretné, ha újragondolnák a regulákat. Tanabe azt javasolja, hogy állítsanak fel egy bizottságot, ahol újra megvizsgálják a baleseteket, és ahol megvitathatják az esetleges kérelmeket a cserével kapcsolatban.

„Az FIA-val, a csapatokkal és a gyártókkal együtt ki kell találnunk, hogyan lehetne megelőzni ezt a fajta problémát az ilyen helyzetekben.” Miközben Verstappen esetében biztos, hogy szükség lesz egy negyedik erőforrásra, addig Lewis Hamiltonnál mindez csak egy lehetőség, mondta korábban a Mercedes.

Mindennek pedig valóban komoly szerepe lehet az idei elképesztően szoros bajnoki csatában, ahol minden egyes pontnak jelentősége van, így egy mezőny végéről történő rajt bizony nagy hátrány lehet az adott pilótának, a Honda pedig ezért szorgalmazna változást, bár valószínűtlen, hogy bármire is sor kerülne még az idei szezonban.

