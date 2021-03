A Honda nem elégedett: „tovább folytatjuk a fejlesztéseket”

Max Verstappen és a Red Bull óriási előnnyel szerezte meg a 2021-es Bahreini Nagydíjon a pole-pozíciót, azonban a versenyen csak a második lett a remekül taktikázó Mercedes, és a gumikat hibátlanul életben tartó Hamilton mögött.

A Honda hétvégéje ettől függetlenül nem volt tökéletes: Juki Cunoda, Pierre Gasly, és Sergio Perez autójában is különböző motorelemeket kellett cserélniük a hétvége folyamán, majd a mexikói autója váratlanul ki is kapcsolt a felvezető körön, így csak a bokszutca végéről rajtolhatott.

A Honda technikai igazgatója, Tojoharu Tanabe nem is volt maradéktalanul elégedett az év első futamán mutatott teljesítményükkel:

„Nagy kár, hogy nem sikerült megnyernünk a futamot, ez mindenképpen csalódást keltő” – értékelt Tanabe a Motorsport.com japán kiadásának. „Ugyanakkor képes volt már az első futamon a győzelemért harcolni, ami nagyon is pozitív.”

„Gasly is csalódott lehet a futam után, de megmutatta az autóban rejlő potenciált azzal, hogy a Q3-ba a közepeseken jutott be. Az AlphaTauri soha korábban nem volt még ilyen helyzetben. Pozitív volt a verseny, de a riválisaink nem álltak le. Mi is tovább folytatjuk a fejlesztéseket.”

Tanabe azt is elárulta, hogy a még felülvizsgálják a versenyen használt motormódjaikat:

„Ki fogjuk elemezni a most kapott adatokat. A motor teljesítményét már nem növelhetjük, de most már azt is látni fogjuk, mennyire merítette ki a verseny a motort. A hajtásláncokat a jövőben is a pályák karakterisztikájának megfelelően fogjuk használni.”

„Ugyanakkor felülvizsgáljuk majd, hogy ténylegesen optimális volt-e a motor kihasználtsága. Szerintem probléma nélkül tudjuk teljesíteni a futamokat, de még kutatjuk, hol lehetnénk még jobbak.”

„A helyzet azonban nagyon megváltozott az előző évhez képes. Tavaly csak akkor tudtunk futamokat nyerni, ha minden nekünk kedvezően alakult. Idén szerintem sokkal jobb helyzetben vagyunk a Mercedeshez képest.”

A Honda a 2021-es fejlesztéseivel hozzájárult az RB16B aerodinamikai teljesítményéhez, Tanabe szerint jó látni az összhangot a két fél között:

„Nehéz számszerűsíteni, hogy pontosan mennyivel nagyobb a leszorítóereje az autónak, vagy mennyit nyerünk ezzel egy körön. Ugyanakkor Mr. Newey köszönetet mondott, hogy sikerült tovább csökkentenünk az erőforrás méretét. Nincsenek kétségeim afelől, hogy az új hajtásláncunk hozzájárul a karosszéria hatékonyságához is.”