A Honda meglepődött a riválisok motorhibáin

A 6 Mercedes-motoros autó közül kettőnek meghibásodott az erőforrása a spái hétvégén: Sergio Pereznek a szabadedzésen kellett a tervezettnél hamarabb leparkolnia, Robert Kubica motorja pedig a Q1-ben adta meg magát. A Ferrari a két ügyfélcsapatánál, a Haasnál és az Alfa Romeónál vetette be először az új specifikációt, azonban Antonio Giovinazzi hiába jutott be a Q3-ba az időmérőn, az erőforrás meghibásodása miatt ott már egy mért kört sem tudott futni.

A Honda számára központi téma a megbízhatóság kérdése a 2015-ös visszatérésük óta, és eleinte rengeteg problémájuk volt ezen a téren a McLaren csapatával, míg a Mercedes és a Ferrari a V6-os korszak jelentős részében meglehetősen megbízható volt.

A Honda technikai igazgatója, Toyoharu Tanabe is elmondta, meglepődött a riválisok motorjainak meghibásodásán – erről a Motorsport.com-nak nyilatkozott.

„Két ok miatt lepődtem meg ezen. Egyrészt, az előző szezonokban megmutatták, hogy megbízható a motorjuk, és ez idén is így volt. Mivel csak 3 motort lehet használni évente, ezért több mint 5000 km-t kell futnia minden egyes motornak. Rengeteg tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren, és a tesztpadon hosszú távú teszteket végeznek.”

„Az új specifikációnak is át kellett mennie a hosszú távú teszten, aztán a pályára hozták a motort, ami ott meghibásodott. Ez az egyik dolog, amiért meglepett, hogy ez történt.”

„A másik dolog pedig a minőségkontroll. Hosszú ideje 2-3 csapatot látnak el motorokkal, tudják, hogyan végezzék a minőségkontrollt, hogyan vizsgálják meg, hogy minden rendben van-e, mielőtt versenykörülmények között is bevetik az erőforrásokat.” – magyarázta a technikai igazgató.

A Honda továbbra is próbálja elkapni a Mercedest és a Ferrarit - a japánok eggyel több frissítést mutattak be idén. A Honda olyan tekintetben is máshogy végzi a munkáját, hogy a Ferrarival, a Mercedesszel és a Renault-val ellentétben nincs gyári csapata.

Bár de facto a Red Bull mondható az első számú csapatuknak, de a Toro Rosso is ugyanolyan bánásmódot kap, és a 4-es specifikációjú motorokból is ugyanúgy 1-1 jutott mindkét istállónak Belgiumban. A Mercedes általában egyszerre veti be a motorfrissítést a csapatainál, míg a Ferrari általában először a Haasnál és az Alfa Romeónál veti be először a frissítést, majd egy futammal később a gyári csapat autójába is bekerül az új erőforrás.

„Amikor tavaly bemutattuk a 3-as specifikációjú motort, voltak kalibrációs problémáink. Sikerült tanulnunk a dologból, és próbáltunk magas minőséget képviselő kalibrációval válaszolni a dologra.” – magyarázta Tanabe.

„A saját csapatod fontos, szóval kipróbálhatsz valamit az ügyfélcsapatoknál, megnézheted, hogyan működik a pályán az új specifikáció, aztán optimalizálhatod a kalibrációt, hogy végül a saját csapatodnál is bevesd a frissítést. A Ferrari éretten tudja kalibrálni a motort, vagy tudják, hogyan használhatják hatékonyan a motort, így rögtön jól tudnak teljesíteni vele.”

„Ez az egyik hozzáállás az ügyfélcsapatokhoz. De ugyanakkor talán úgy is gondolhatod, hogy „tökéletesek vagyunk, egyszerre be tudjuk vetni a motorunkat minden csapatunknál”.” – zárta a technikai igazgató.

