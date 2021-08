A Honda még megpróbálja megmenteni Verstappen sérült motorját

A 2021-es Magyar Nagydíjon a szombati időmérő után, éjjel kellett motort cserélnie a Red Bull és a Honda szerelőinek Verstappen autójában, miután aggasztó repedést találtak a motorblokkon. Ez volt az a motor, amely Verstappen autójában volt a Brit Nagydíjon is, ahol 51G-vel csapódott a falnak a holland, miután összeért Lewis Hamiltonnal.

A pénteki és a szombati napon még gond nélkül futott ez a motor, és a telemetriás adatokon nem is láttak semmi aggodalomra utaló jelet a mérnökök, azonban az egység fizikai átvizsgálása során egy repedést találtak a motoron, így pedig túl kockázatosnak találták annak használatát a másnapi versenyen.

Verstappen autójában tehát már az idei 3. és utolsó egysége duruzsol, amelyet még büntetés nélkül szerelhettek be, a Honda azonban elkötelezett amellett, hogy valahogyan még megmentsék a 2. egységet is.

Még több F1 hír: A Ferrari szerint a hibázó riválisoknak kellene állni a baleset kárait

„Visszaküldjük Szakurába, hogy pontosan meghatározzuk a repedés helyzetét, elhelyezkedését. Ezt követően tudunk majd döntést hozni arról, hogy javítható-e a sérülés” – nyilatkozta a japán sajtónak, köztük a Motorsport.com-nak Tojohaur Tanabe, a Honda F1-es projektjének technikai igazgatója.

„Mivel a teljes egységet nem cserélhetjük le, megvizsgáljuk, hogy kívülről meg tudjuk-e javítani a motort. Ennek a vizsgálatnak az eredménye dönti majd el, hogy tudjuk-e még a szezon hátralévő részében is használni az erőforrást. Jelenleg még nem tudom erre a választ, de igen nehéz helyzetben vagyunk.”

Tanabe is megerősítette azt, hogy a repedést csak az időmérő után találták a motoron:

„Ugyanazokat a területeket vizsgáltuk az időmérő előtt is, és akkor még semmi probléma nem volt a motorral. Az időmérő után is eltávolítottuk a borítást, és akkor láttuk, hogy a repedésből folyik az olaj. A motor teljesítményét nem befolyásolta a probléma, mert az adatokon nem láttuk, hogy probléma lenne az erőforrással.”

A Honda azonban nem csak Verstappen, hanem Perez motorja miatt is aggódhat még, hiszen Bottas pont oldalról kapta el a mexikóit, és meglékelte az autójának motorborítását is, így azt a motort is hazaszállítják Japánba.

„Láttunk egy pár nem normális jelenséget az adatokon, szóval megérzésem szerint nehezen tudjuk majd használni a jövőben azt a motort” – vázolta a szituációt Tanabe.