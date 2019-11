A Honda már ott van az élmezőnyben, nem szállhatnak ki?!

A Red Bull Racing nem lehet teljesen elégedett az idei szezonjával, mert több nagy lehetőséget is kihagytak. Nemrég Mexikó is ezek közé tartozott, de Monzában és Belgiumban is győzhettek volna. Sokkal több pont is állhatna a nevük mellett, és ha Szingapúrban nem rontják el a beállításokat, szintén esélyesek lehettek volna.

A Honda közben még mindig nem hozta meg a végleges döntést a Forma-1-ről, így benne van a pakliban, hogy 2020 után ismét távoznak, ami a Red Bull számára is egy nehéz helyeztet teremthet. Most, hogy a Honda egyre inkább ott van az élmezőnyben, nagyon furcsa döntés lenne tőlük, ha 2020 után nem folytatnák.

A Red Bull születésnapos csapatfőnöke egyszerűen és frappánsan fogalmazott, amikor megkérdezték, mit jelent számára a hétvége a Honda sikerével. „Azt hiszem, ezt azt jelenti, hogy több születésnapot kellene tartanunk. Már a tegnapi nap sem volt rossz, és nagyszerű születésnapi ajándék volt a pole megszerzése. Láthatjuk, hogy a hibrid korszakban ez volt az ötödik rajtelsőségünk az 5 év alatt, de idén ez már a harmadik volt. Tehát ez azt mutatja, hogy a dolgok összehangolódnak, ami szerintem csak jó a Forma-1 számára.”

Ez a Honda jövője szempontjából is nagyon fontos, hiszen a japánok még mindig nem döntöttek a folytatásról. „Nagyon fontos! Szerintem a Honda látja ezt a nagyszerű előrelépést. 5 év elkötelezettség és erőfeszítés után valóban láthatják ezt, és emlékezni kell arra, hogy mik történtek, amikor visszatértek a sportba.”

„Nagyszerű munkát végeztek azzal a szenvedéllyel és büszkeséggel, amit mutattak, miközben leszegett fejjel dolgoztak. Tették ezt azért, hogy ebben a helyzetben legyenek.” - tette hozzá Horner, aki reméli, hogy a Honda 2020 után is az F1-ben marad.