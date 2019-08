A Honda már jövőre bajnok lehet a Forma-1-ben?

A Red Bull volt az, mely meggyőzte a Hondát a maradásról, akik nagyon csalódottak voltak, amiért a McLaren szerződést bontott velük. Az osztrákok azonban egy remek tervvel álltak elő, és a japánok rábólintottak erre, melynek első részeként csatlakoztak a Toro Rossóhoz, ahol egy teljesen más munkamódszer szerint dolgozhattak.

A Toro Rosso és a Honda együttműködése pedig kellőképpen meggyőzte a Red Bullt arról, hogy elhagyják a Renault motorjait, és 2019-től már a riválissal folytassák. Ez meg is történt, miközben a Honda egységei rendkívül megbízhatóvá és igen versenyképessé váltak. Jelenleg pedig ott tartunk, hogy idén a Mercedesen kívül csak a Red Bull-Honda tudott futamokat nyerni. Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója szerint már egyértelműen a Ferrari előtt járnak és majdnem a Mercedes szintjén vannak.

Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke az f1technical.net lapnak adott interjújában beszélt arról, hogy milyen szép jövőt jósol a Hondának a Forma-1-ben: „A Honda egy világszerte ismert vállalat. Nagyon boldogok voltunk, amikor a Honda úgy döntött, hogy velünk dolgozik, mivel biztos vagyok benne, hogy egy sikeres jövő áll előttük a Forma-1-ben.”

Alexander Albon, Toro Rosso STR14, on the grid with mechanics

Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images