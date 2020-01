A Honda jelenti a legnagyobb nyomást a Red Bull számára

A Red Bull az elmúlt években nem volt képes utolérni a Mercedest, amely hatalmas dominanciát dolgozott ki az F1-ben. Az osztrákoknál évekig a motorszállító kiléte jelentette a legnagyobb gondot, ám a tavalyi szezon azt bizonyítja, hogy ezen a téren már nincs miért panaszkodniuk.

A Toro Rosso és a Red Bull is profitált tavaly a Honda jelentős fejlődéséből, a japán motorgyártó vállalat háromszor ünnepelhetett győzelmet az osztrákokkal Max Verstappen sikere révén. A Honda lemaradása így már jóval kisebb a riválisokkal szemben, mint korábban volt, Marko szerint ezért idén a csapat többi részének is bizonyítani kell.

"A világbajnoki címért akarunk idén küzdeni, és jól tudjuk, hogy ezért már az első pillanattól versenyképes kasztnival kell rendelkezni, és ez szó szerint az első futamot jelenti" - mondta a főtanácsadó, utalva az elmúlt évre, amelyben a Red Bull a szezon elején még nagy lemaradásban volt a Mercedes-szel szemben.

Szezon közben aztán érkeztek frissítések, amelyek közül az ausztriai bizonyult a leghasznosabbnak, ennek is köszönhetően Verstappen végül három futamgyőzelemmel zárta a szezont. Marko tavaly öt futamgyőzelmet jósolt, ez ugyan nem jött be, ennek ellenére a főtanácsadó idénre még többet remél.

"A Honda a következő szezonra is komoly fejlődést remél, és mivel eddig mindig teljesültek az előrejelzéseik, feltételezzük, hogy ez most is megtörténik. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs több kifogás" - mondta a várakozásokat illetően Marko.

És arra kérdésre, hogy idén hány futamgyőzelemre számít, Marko így fogalmazott. "Szerintem ötnél több versenyt sikerülhet megnyerni" - mondta a szakember.

A Red Bull tavaly harmadik lett a konstruktőri versengésben, Max Verstappen viszont szintén harmadik lett az egyéni végelszámolásnál, csak a hatszoros bajnok Lewis Hamilton és Valtteri Bottas a másik Mercedes-szel tudott gyorsabb lenni nála.

