A Honda elmondta, hogy áll most a 2026-os motorprojektjük

A japán márka az utóbbi hat évet a Red Bull partnereként töltötte, és nagyon komoly sikereket értek el Max Verstappen háromi bajnoki címe révén, 2026-ban viszont már az Aston Martin gyári partnerei lesznek.

Mivel a V6-os belső égésű erőforrás fejlesztéséről már komoly tudást halmoztak fel az utóbbi években, a Honda ezért úgy határozott, hogy főként az elektromos komponensekre fordít komolyabb figyelmet a nemsokára érkező szabályrendszerben.

Erre azért is van nagy szükség, mert a jövőben nagyjából 50/50 százalékra módosul a hagyományos és az elektromos erő közötti megoszlás, köszönhetően a 350kW-os MGU-K-nak, miközben a turbóra szerelt MGU-H-t teljesen elhagyják az új szabályrendszerben.

Ez a megközelítés pedig eltér a mostani partnerük, a Red Bull munkájától, ők ugyanis új motorgyártóként a belső égésű motorra helyeztek komoly hangsúlyt, az elektromos oldalt pedig a Forddal közösen hozzák majd tető alá.

„Egyelőre minden a terv szerint halad. Persze nem mehetünk bele a részletekbe, de minden megfelel az elvárásainknak” – nyilatkozta a HRC elnöke, Kodzsi Vatanabe az Autosport/Motorsport.com-nak adott exkluzív interjúban.

„Először a hajtóegység elektromos oldalára fókuszálunk, vagyis a különböző elektromos motorkomponensekre és az akkumulátorra. Ez a munka pedig teljes egészében igazodik a célkitűzéseinkhez. Ezzel párhuzamosan persze a belső égésű motort is fejlesztjük, ezen a ponton azonban még nem egy V6-osról van szó. Még csak egyetlen hengert tesztelünk.”

A Honda 2021 végén hivatalosan ugyan kivonult a Forma–1-ből, de a Red Bull-os partnerséget nem szüntették be, így 2025 végéig továbbra is erőforrásokkal látják el a bikásokat. Vatanabe viszont elmondta, hogy a részleges kivonulás miatt sok emberük más projektekben kapott szerepet, így a 2026-os visszatérés előtt új alkalmazottakat kell felvenniük.

A HRC emellett egy új céget is bejegyzett az Egyesült Királyságban, melynek főként az lesz a feladata, hogy előkészítse és karbantartsa az Aston Martinnak szánt 2026-os hajtóegységeket. És ha ez még nem lenne elég, akkor a Honda amerikai kirendeltsége, amely többek között az indycaros motorprojektet és az Acura IMSA-projektjét felügyeli, szintén besegít majd az F1-es tevékenységekbe.

„Amikor bejelentettük, hogy befejezzük az F1-es tevékenységeket, akkor a legtöbb mérnök elhagyta az F1-es részleget. Fontos mérnökök mentek át más projektekre, így ennek eredményeként most újra fel kellett töltsük ezeket a pozíciókat, de persze nem pont ugyanazokkal az emberekkel.”

„Beregisztráltuk a HRC UK céget is, de még nem határoztuk meg annak pontos helyét. Főként azért csináltuk ezt, mert szeretnénk embereket toborozni az Egyesült Királyságban. Ehhez azonban idő kell, mert sokszor ott vannak a kertészeti szabadságok. Ezért is akarunk már most nyáron munkaerőt toborozni, és ezért regisztráltuk a céget is” – zárta a témát Vatanabe.

A japán úriember az interjúban emellett még arról is beszélt, mit szóltak, amikor meglátták a Red Bull autójának idei komoly módosításait.