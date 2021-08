A Honda elárulta a 2022-es motorjukra vonatkozó terveit

A Honda nagy meglepetésre 2020 októberében bejelentette, hogy 2021 végén távoznak a Forma-1-ből, azonban így sem fognak teljesen eltűnni az F1-ből 2022-től sem: a Red Bull csapatai 2022 és 2024 között is a japán márka erőforrásait fogják használni.

Ez annak köszönhetően történhet így, hogy 2022-től a száguldó cirkuszban betiltják a motorfejlesztéseket, az energiaitalos márka pedig elindítja a Red Bull Powertrainst, amely a motorokat fogja kezelni.

A RacingNews365 pedig arról kérdezte a Honda ügyvezető igazgatóját, Jamamotó Maszasit, hogy mennyire lesz különböző a 2022-es motor a 2021-eshez képest:

„A 2022-es motorunk alapvetően hasonló lesz az ideihez, hiszen a 2020-ashoz képest nagyon más az idei erőforrásunk. Természetesen úgy fogjuk elkészíteni a 2022-es motort, hogy megfeleljen a jövő évi szabályoknak, de alapvetően nem nagyon fog eltérni az idei motorunktól.”

„Ez lesz az utolsó homologizáció a befagyasztás előtt, tehát a lehető legtöbbet próbáljuk hozni a teljesítmény terén is. A technikai oldalról is próbálunk minél inkább segíteni a Red Bullnak és az AlphaTaurinak, hogy minél versenyképesebbek legyenek.”

A Honda a 2019-es évtől kezdve lett a Red Bull Racing partnere, és az első közös szezonjukban három futamgyőzelmet tudtak szerezni, idén pedig harcban vannak az egyéni és a konstruktőri bajnoki címért is – azonban a döntésüket nem változtatták meg.

„Az idei szezon után befejezzük az F1-es projektet, és a CO2-semleges és elektromos hajtásra fókuszálunk. Ami a jövőt illeti, április óta új vezérigazgatónk van, lehet, hogy ő is fontolgat valami, de jelenleg nem igazán tudunk semmit mondani erről.”

„A legfőbb ok az, hogy most a cég legjobb mérnökeit a Forma-1-ben használjuk, hogy felzárkózzunk a Mercedeshez, aztán pedig a villamosításban és a CO2-semleges projektben is használni akarjuk őket” – tette hozzá Jamamotó.

