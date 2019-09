A Honda az időmérőkre készült az új motorral

A nyári szünet után tudni lehetett, hogy a japán motorgyártó számára eljött a pillanat legújabb specifikáció bevetésére, amelyet Belgiumban Daniil Kvjat kapott meg a Toro Rosso és Alex Albon a Red Bull részéről. Mindketten rajtbüntetéssel várták a futamot, amelyen mindketten szépen előreléptek, igaz, végül csak Kvjat autójában dolgozott az új motor, a Red Bull taktikai okokból végül egy régebbi erőforrást használt fel Albon esetében.

Az olasz hétvégén a másik két, Honda-motort használó versenyző is megkapja a legújabb fejlesztést, és Max Verstappen és Pierre Gasly sem ússza meg a büntetést sem. Ugyanakkor ez lehet az első alkalom, hogy a Honda-motort többen is élesben vetik be, a monzai teljesítményből lehet majd hosszabb távú következtetést levonni. A Motorsport.com kérdésére Toyoharu Tanabe, a Honda igazgatója válaszolt az elvárásokat illetően.

"A 4-es specifikáció megfelelően működött, az adatok megfelelnek a várt eredményeknek. Jelen pillanatban elégedettek vagyunk, kielemezzük az adatokat, hogy optimalizálni tudjuk a kalibrálást a teljesítmény fokozása érdekében amennyire csak lehet" - jelentette ki a japánok vezetője, aki szerint az új fejlesztésű motorral az időmérős eredményekben szeretnének előrelépést bemutatni.

"Ebben bízunk. De a többi gyártó is reagált, és kezdik bevezetni a saját fejlesztéseiket. Még nem elemeztük ki a korábbi és a spái teljesítményeket, megpróbáljuk megérteni, hogy az ő és a mi fejlődésünk miben különbözik, de az biztos, hogy nem fognak várni ránk. Reméljük, hogy sikerült csökkenteni a hátrányt, de az igazság, hogy a spái időmérőn nagy különbséget láttunk a Ferrari és a Mercedes között, nem tudjuk, hogy a Mercedesnek volt-e valami problémája. Nincs könnyű dolgunk."

Christian Horner szerint a spái adatok azt bizonyítják, hogy a Red Bull előrelépett a Honda fejlesztése által, de a Ferrari újabb szintet ért el a motorral, az olaszok egyenesben mutatott tempója továbbra is meggyőző.

"Különösen szombaton tűnt nagyon meggyőzőnek a sebességük, ők jelzik a szintet, amit el kell érni. De úgy tűnik, hogy az üldözők, a Honda, a Mercedes és a Renault nagyon együtt vannak" - jelentette ki Horner, aki nem tagadja, hogy ez az időszak, vagyis a belga és az olasz futam tradicionálisan a szezon leggyengébb része a Red Bull számára, még ha a Honda fejlesztése miatt idén nem annyira aggasztó a helyzet. Meglátjuk, mit hoz Monza, de reméljük, hogy Szingapúrban, és az utána következő versenyeken már megint erősek leszünk" - fejezte ki reményét Horner.

