A Honda 5 nap alatt csak egy motort használt az AlphaTaurival

Jelenleg úgy tűnik, hogy a Renault rendelkezik a legmegbízhatóbb csomaggal a Forma-1-ben. Tavaly épp ennek az ellenkezőjét láthattuk, de a Hondához hasonlóan a franciák is nagyon ráfeküdtek a megbízhatóságra.

Emellett természetesen a lóerőkről sem feledkeztek meg, de a fő hangsúly azon volt, hogy a csomag stabilan működjön. A McLaren és a gyári csapat is nagyon pozitívan beszélt az új motorról, míg a Ferrarinál, a Mercedesnél és a Hondánál is voltak gondok.

Az AlphaTauri részéről azonban a Honda elmondhatja magáról, hogy az eddig lezajlott öt tesztnap ideje alatt egyetlen egy motorral dolgoztak. Pierre Gasly, a csapat francia versenyzője is nagyon örül ennek a hírnek.

„Egyáltalán nem voltak kérdéseink. Szóval ez nagyon pozitív. Sokat azonban nem tudok a motorokról és a Honda tesztjeiről sem, de azt igen, hogy nem voltak gondjaink. Remélem, hogy ez így is marad, de természetesen versenyzőként a maximális teljesítményt akarom látni...”

„Úgy tűnik, hogy a Honda elég magabiztos a szezon előtt, szóval a terv az, hogy nem lesznek büntetéseink a plusz cserék miatt. Ez az, amit megpróbálunk megvalósítani, miközben a teljesítményünk magas marad.”

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Azt gondolom, hogy a Honda már tavaly is egy nagy ugrást tett meg előre. Mindannyian reménykedünk, hogy ez most is így lesz. Jobb a helyzet, és érezni az előrelépést, de sosem tudhatjuk, hogy a többiek mit csinálnak.”

„Nagyon örülök a Honda hozzáállásának, és munkájának. Jó velük dolgozni, mert mindig fejlődni akarnak. Ez nagyon jó hír, és motiválóan hat. Egy jó autót érzek, amiben sok a potenciál. Az irány is megvan, de nem tudni, hogy mi lesz Ausztráliában, ahol minden más: a pálya, a körülmények, és így tovább. A tesztünk azonban nagyon pozitív eddig.”

„Csapatként, és csomagként is előrébb tudtunk lépni. Ez az az ösvény, amin haladnunk kell, de mindig ott a lehetőség a fejlődésre. Azt hiszem, jó lehetőségeink vannak ehhez, és később jobbak lehetünk. Az eddigi munka azonban tényleg pozitív, és más mint tavaly.”

