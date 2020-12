A Honda 40 lóerővel erősebb motorral készül 2021-re?

A Forma-1 elemzője arról is beszámolt, hogy Max Verstappennek továbbra is türelmesnek kell maradnia az első világbajnoki címhez vezető úton. „Türelemre, rendkívüli türelemre van szüksége. Bár tudjuk, hogy ez a szó nem szerepel a Verstappen család szótárában, vagy ha mégis, akkor nem valami előkelő helyen. Ez azért is nehéz neki, mert jelenleg hazárdjátékot folytatnak.”

Az elmúlt években folyamatosan bíztató hírek érkeztek a Red Bull háza tájáról, ez azonban jelentősebb eredményekben nem mutatkozott meg a versenypályán. Az osztrák csapat a szezonnyitóra mindig jelentős hátránnyal érkezett meg, ez pedig hozzásegítette a Mercedest, hogy különösebb erőfeszítések nélkül szerezzék meg a világbajnoki elsőségeket.

A Motorsport.com közlése szerint Plooij azzal folytatta a Ziggo Sport riporterének: „A Red Bull és a Honda sokszor fogadkozik az idény előtt, ám ezekből nem valami sok valósult meg. Az egyetlen, amit tehetnek, hogy továbbra is türelmesek maradnak.”

A Honda Racing F1 Team számára 2021 lesz az utolsó év a Forma-1-ben, minek után a japán gyártó korábban hivatalosan is bejelentette, hogy kiszállnak a száguldó cirkuszból. „Olyan pletykákat hallottam, hogy a Honda 40 lóerővel növeli az erőforrás teljesítményét a következő idényre, ezzel akarnak búcsút venni Max Verstappentől.”