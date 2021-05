A hollandok optimisták: napi 105 ezer nézőt fogadnának majd a futamukon

Múlt hét pénteken a holland miniszterelnök több lazítást is bejelentett a koronavírussal kapcsolatban, és ennek köszönhetően június elején lényegében véget érnek náluk a lezárások. Az egészségügyi miniszter pedig arról beszélt, hogy szeptember 1-jétől nem lesz szükség a másfél méteres távolságtartásra és maszkviselésre sem.

Ezek pedig mind jó hírek az idei Holland Nagydíj számára, amelyet már tavaly meg akartak rendezni, 1985 után először, de akkor a vírus miatt nem volt rá lehetőség. A futam sportigazgatója, Jan Lammers a Motorsport.com-nak nyilatkozott a hírek kapcsán.

„Mi is polgárok vagyunk, mint mindenki más, szóval először is annak örülünk, hogy a helyzet ismét kezd normalizálódni, és hamarosan találkozhatunk majd egymással. Az első dolog most az, hogy újra normális körülmények között láthatjuk majd a barátainkat és a családunkat.”

A futam előkészületei nagyjából két hónapot vesznek igénybe, ezért fontos lesz majd tudni július elejére, hogy valóban megrendezhetik-e az eseményt vagy sem. „A logika és a józan ész hozza majd meg a döntést. Két hónap kell, hogy mindent logisztikailag elrendezzünk.”

Ahhoz, hogy a lelátók megteljenek emberekkel szeptember elején, a másfél méteres távolságtartási szabályt el kell törölni. „Annak mennie kell addigra. Pozitív irányba haladunk. Most már mindenki tudja, hogy kezelje ezt az egészet. Aztán persze ott vannak azok, akik már átestek a fertőzésen és azok, akiket már beoltottak.”

„Ha ezeket a dolgokat összeadjuk, akkor máris van bizonyos számú néző, akik nem kaphatják el a vírust másoktól. Nem tudjuk pontosan, hogy hány emberről van szó, de azért javul a helyzet, és ez jó dolog.” Lammers már látja, hogy mindenki kezd egyre izgatottabb lenni a Holland Nagydíj miatt.

„Tényleg észre lehet venni, hogy növekszik az érdeklődés. Ugyanakkor mi mást is várhatnánk? Egy holland vezeti a bajnokságot. Csak képzeljük el, hogy ez még mindig így lenne, amikor a mezőny megérkezik hozzánk!”

„A Forma–1 ismét Zandvoortba jön, és egy holland is a rajtrácson van, aki rendszeresen nyer futamokat, ráadásul a bajnoki tabellát is vezeti. Ha ezt mondtad volna valakinek öt vagy hat évvel ezelőtt, akkor azt hitték volna rólad, hogy őrült vagy!” – vélekedett a korábbi F1-es pilóta. Amennyiben tehát minden jól alakul, akkor narancssárgába fog majd borulni a versenypálya.

