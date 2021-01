A hollandok nem tartanak az F1-es naptár változásainak hatásaitól

A Forma–1 eleinte még egy viszonylag normális 2021-es évet képzelt el, de mivel a globális járványhelyzet még mindig okoz gondokat, ezért már most változtatni kellett az előzetesen tervezett programon.

A szokásos idénynyitó Ausztrál Nagydíjat novemberre halasztották, a szezon előtti teszt, valamint az első futam is Bahreinben lesz, emellett pedig ismét szerepet kap Imola. A hírek szerint pedig Portugália is visszatérhet majd.

A legfrissebb hírek szerint ráadásul három utcai verseny is veszélyben van, név szerint Monaco, Azerbajdzsán és Kanada, mivel nekik több idő kell az előkészületekhez.

Ami a holland futamot illeti, az szeptember 5-ére van betervezve, Lammers szerint pedig nincs ok az aggodalomra.

„A naptár változásainak nincsen hatása Zandvoortra nézve. Örülünk, hogy a szezon későbbi szakaszában kaptunk helyet. Szeptember 5-e biztonságos időpontnak tűnik. A májusi futam vélhetően ismét komoly fejvakarást okozott volna” – ismerte el Lammers az NOS.nl-nek.

Ami azonban továbbra is fontos lesz számukra, az a szurkolók jelenléte. Tavaly már törölni kellett a visszatérést, mivel a rajongók nem jöhettek volna ki a viadalra. A korábbi F1-es pilóta pedig újra kihangsúlyozta, hogy számítanak az emberek jelenlétére idén.

„A Formula One Management tudja, hogy mi az álláspontunk. Valójában ők is ugyanezt szeretnék. Látják, hogy mekkora lelkesedés van errefelé. A Holland Nagydíj a bátor vállalkozószellem eredménye is. Ezért van futamunk, de Max Verstappen körül forog az egész.”

„Az igazság az, hogy csak nézők előtt tudunk futamot rendezni, nélkülük nem fog menni. Mi csak nem hisszük úgy, hogy ez a helyes, és a FOM is osztja ezt. A versenynek emberek előtt kell zajlania, és szerintem meg is fog történni.”

