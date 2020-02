A Holland vagy a Spanyol Nagydíjon debütálhat a Ferrari legújabb verziója

A szakértők is csak vakarják a fejüket, mert lehetséges, hogy a Ferrari valóban altat. Az első téli teszten az SF1000 összességében nem győzte meg a közönséget, de kiderült, hogy az olaszok letekert motorral és magas üzemanyagszint mellett teszteltek.

Közben olyan hírek jelentek meg, hogy az első csomag nem működik, és még mindig adottak a tavalyi problémák. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke elismerte, jelenleg nincsenek a Mercedes és a Red Bull szintjén, valamint nem valószínű, hogy normál körülmények között lesz esélyük megnyerni az évadnyitó Ausztrál Nagydíjat.

Ezen a héten a Ferrari több új elemet is fog tesztelni Barcelonában, de nincs szó arról, hogy drasztikus változások lesznek az autón. Időközben azonban kiderült, hogy Simone Resta, a csapat egyik legfontosabb mérnöke megbízást kapott arra, hogy egy olyan továbbfejlesztett verzióval álljanak elő, ami már alkalmas lehet a két rivális elleni csatározásokra.

Holnap reggel már egy másik Ferrarit fogunk látni, ami minden bizonnyal izgalmasabb is lesz, mint az előző héten tesztelt verzió. Kérdés, hogy ez elegendő lesz-e a W11 ellen. A háttérben már megkezdték az SF1000 továbbfejlesztett verziójának tanulmányozását, ami talán az első európai hétvégére készülhet el, vagy legkésőbb a Holland Nagydíjat követő Spanyol GP-re.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Restát az Alfa Romeótól rendelték vissza, és nagyon fontos feladatokat kapott, elsősorban 2021-re az új szabályváltozások miatt. Az SF1000 filozófiája azonban talán túl konzervatív volt, míg az ellenfelek sokkal szélsőségesebb megoldásokat találtak, kezdve a keskenyebb autóval és a felfüggesztésekkel.

A Ferrari sokat dolgozott a hátsó tengely körül a sebességváltó miniatürizálásával, de ez nem jelentett akkora különbséget. Immáron pedig lehetséges, hogy drasztikusabb változtatásokra van szükség.

A motor amiatt sem pörgött magasabb fordulaton, hogy azzal ne váltsanak ki ugyanolyan vitákat, mint a 2019-es szezon második felében. Az SF1000 azonban talán most nem erre a terület köré koncentrálódik, de az erőforrás minden bizonnyal erős marad.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A tavaly történtek ellenére úgy tűnik, hogy Maranellóban nem akarnak időt pazarolni egy olyan fejlesztés köré, mely ingatagabb lábakon áll, így a rendkívül innovatív koncepciók is lemaradhattak a listáról. Emiatt is maradt figyelmen kívül az olyan rendszer, mint a DAS, mely a Mercedes nevéhez köthető. Ennél most fontosabb prioritások vannak a Ferrarinál.

Kétségételen, hogy a Kínai Nagydíj elhalasztása, és az azzal járó extra 1 hónapos szünet nagyon is a Ferrari malmára hajtja a vizet a fejlesztések területén. Ez pedig nagyon nagy ziccert jelenthet arra, hogy egy nagyobb módosításokon átesett SF1000-et küldjenek pályára, ami az SF1000 EVO néven debütálhat. Ha pedig valamilyen oknál fogva Vietnam sem tarthatja meg a nagydíját az eredeti időpontjában a koronavírus miatt, még több ideje lenne az olaszoknak a módosításokra.

Egy kulisszák mögötti videó, ami megmutatja, hogy a matricázás mennyire fontos a Forma-1-ben, elsősorban a szponzorok miatt. Egy kis érdekesség az olaszoktól.