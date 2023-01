A holland szakértő szerint a Mercedes megtalálja majd a megoldást az oldaldobozok kérdésére

A tavalyi F1-es szezon a Mercedes számára közel sem úgy alakult, ahogyan várták, mivel az idény első felében a pattogás és delfinezés jelentette a legnagyobb gondjukat, emiatt pedig nem igazán tudtak a fejlesztésekre koncentrálni.

A Ziggo Sport szakértője, Mol szerint viszont nem árt megtapsolni a Mercedest, amiért valami váratlannal és szokatlannal rukkoltak elő az oldaldobozok koncepciója terén. „Ők úgy gondolták, más utat választanak a „zéró-pod” rendszerrel, ami szerintem fantasztikus” – nyilatkozta a Motorsport.com holland kiadásának.

„A 2022-es autók esetében eleinte azt gondolhattuk, hogy mindegyik egyformán fog kinézni, de ők előálltak valami nagyon mással a szabályok adta kereteken belül. A teszt elején még a hagyományos koncepcióval mentek, de utána kijöttek az oldaldobozok nélkülivel, és mindenkinek leesett az álla.”

Még több F1 hír: Az FIA még nem erősítette meg a Forma-1 versenyigazgatójának személyét

„A végén ugyan nem tudták rendesen működésre bírni, de én már az elejétől mondtam, hogy nem szabad őket leírni. Annyira nagy és okos szervezetről van szó, hogy előbb-utóbb találnak majd rá megoldást, vagy megnézik, hogyan csinálják a többiek. Ez utóbbi sokkal gyakrabban történik, mint gondolnánk.”

Toto Wolff csapatfőnök egyébként korábban elhintette, hogy a csapat idén is továbbviszi ezt a szokatlan koncepciót. Mol pedig úgy gondolja, 2023 a három élcsapat küzdelméről szólhat majd, és ha szerencsénk van, akár más istállók is bekapcsolódhatnak a harcba.

„Igen, szeretném, hogy a Mercedes idén ismét harcolni tudjon. Remélem, nyernek három futamot, a Red Bull is nyer hármat és a Ferrari is. Reménykedem, hogy a McLaren és némi szerencsével az Alpine is képes lehet rá, mert akkor nagyszerű évünk lenne. Ezt akarjuk látni.”

„Most már magunk mögött hagytuk a Mercedes domináns éveit, és úgy hiszem, a következő években látni fogjuk a költségsapka hatásait.” Csak remélni tudjuk, hogy Molnak igaza lesz, és valóban egyre szorosabb küzdelem alakul majd ki egyre több istálló között.

Korábbi lakótársa érdekes részleteket árult el Lando Norrisról