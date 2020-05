A Holland Nagydíj sorsa attól függ, hogy az F1 fizet-e nekik

A Holland Nagydíj 35 év szünetet követően térne vissza a Forma-1 versenynaptárába, a frissen felújított és átalakított zandvoorti pályával, azonban a holland futam is azon 10 verseny közé tartozik, amelyet el kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt.

A Forma-1 abban reménykedik, hogy a naptár második részébe még be tudja illeszteni a versenyt, ideális esetben a nyári szünet helyére, azonban Hollandiában minden nyilvános eseményt betiltottak szeptember 1-ig.

Jan Lammers a holland RTL GP-nek ismerte el, hogy a verseny 2020-as megtartása attól függ, hogy az F1 támogatni tudja-e az eseményt, mivel az megtartása esetén is valószínűleg nézők nélkül lesz megrendezve.

Max Verstappen, RB8, at the start/finish of Circuit Zandvoort with Jan Lammers waiving the Dutch flag

Fotó készítője: Chris Schotanus