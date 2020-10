A hideggel és talán az esővel is meg kell majd küzdeniük a csapatoknak a Nürburgringen

Tavaly az Egyesült Államok Nagydíján volt több csapatnak komoly problémája azzal, hogy a szokatlanul alacsony hőmérséklet miatt - 10 fok körül alakult a levegő hőmérséklete - nagyon nehéz volt felmelegíteni a gumikat.

Ez most megisnétlődhet, mivel az Eifel Nagydíj hétvégéjére akár 10 fok alatti maximális hőmérsékletre is készülhetünk, ami így azt is jelenti, hogy elsősorban azok a csapatok lesznek előnyben, akik jobban szeretik megterhelni a gumikat (khm, Mercedes).

Ami azonban további csavart adhat a dolognak, hogy a futam helyszínére egész hétre mondanak záporokat és kiadósabb esőzéseket, sőt, tulajdonképpen már múlt hétvége óta folyamatosan borult az ég a pálya felett.

Egyelőre a szombati napra jósolják a legnagyobb eséllyel a meteorológusok az esőt, 60%-ra, és ha az edzések/verseny közben nem is esik, akkor a hideg idő miatt a holtidőben lehulló csapadék lassabban szárad fel, de addig változhatnak a dolgok.

