A hidegfront lecsaphat a Stájer Nagydíjra is – Ricciardo már nagyon várja

Ahogyan Magyarországon is hőségriadó van életben, úgy jelenleg a szomszédban, Stájerországban is narancs riasztást adtak ki a kánikula miatt, ez azonban alaposan megváltozhat péntekre, amikor is elkezdődik majd a 2021-es Stájer Nagydíj a Red Bull Ringen.

Az Időkép előrejelzése szerint pénteken hazánkat is eléri a Nyugat-Európából érkező hidegfront, így jó eséllyel reménykedhetünk benne, hogy a hőséget viharok váltják fel a Red Bull Ringen is, ezért jobban teszik a Forma-1-es csapatok is, ha esőkabáttal érkeznek Spielbergbe.

A tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét duplahétvégét rendeznek majd Ausztriában, tavaly a második időmérőt rendezték óriási esőben, ahol akkor Lewis Hamilton szerezte a pole-pozíciót.

A McLaren versenyzője, Daniel Ricciardo mindenesetre már nagyon várja, hogy ismét autóba üljön, hogy folytathassa a tanulását, és nem bánná, ha esős versenyre kerülne sor.

„Nagyon várom már az újabb versenyt, és a duplázást Ausztriában” – mondta Ricciardo, akinek egyik kedvenc étele még mindig a bécsi szelet és tavaly F1-es pilóta létére minden nap evett egyet az ott tartózkodása alatt. „Esős versenyhétvégénk lehet, akár mindkét futamon, de akár két teljesen különböző versenyünk is lehet majd, sosem lehet tudni.

„Szerintem ez remek lehetőség lesz, hogy folytassam a munkát. Remélhetőleg építhetek majd a francia eredményeimre, hogy végre egy kicsit konzisztenssé váljunk.”