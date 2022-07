A hétvégi futamtól kezdve javulhatnak a ferrarisok rajtjai

Az Alfa Romeo, amely a Haas mellett az olaszok másik partnere, idén sokat küszködött a rossz rajtokkal a középmezőnybeli riválisaikhoz képest. Valtteri Bottas azonban elmondta, hogy a Ferrari új kuplungot biztosít számukra, amivel remélhetőleg már jobban el tudnak majd rugaszkodni a rajtvonalról.

„Végre új kuplungot kaptunk. A szabadedzésen fogjuk először kipróbálni. A Ferrari már elég régóta dolgozott ezen, és ennek segítségével talán végre elejét tudjuk venni a rajtoknál bekövetkező rázkódásnak.”

A finn hozzátette, hogy valójában elég komolyan befolyásolta őket a Ferrari kuplungproblémája az idény eddigi futamain, ezért reméli, hogy most már megszabadulnak tőle. „Általában pozíciókat veszítettünk az elején, ami nem jó, mert a középmezőny annyira szoros, hogy ha valaki mögé kerülsz, akkor 20 körre is beragadhatsz.”

„Ez nem könnyíti meg az életedet, de most remélhetőleg könnyebb lesz.” A Ferrari rajtjai sem voltak a legjobbak, ismerte el Carlos Sainz. „Felfedeztünk egy problémát az autón, amely miatt nem tudtunk olyan jó rajtokat produkálni, mint tavaly, és ez valószínűleg a motorpartnereinket is befolyásolja. Most már viszont tudjuk, mi okozta ezt.”

„Próbáljuk ezt csak magunk között, privát módon megoldani, nem beszélni róla sokat, mert nem arról van szó, hogy minden rajtnál hátraestünk volna, de azért jobbat is tudnánk ezzel az autóval. Remélhetőleg az év során javítani tudunk még ezen, jövőre pedig még jobb lesz” – zárta az egyszeres futamgyőztes.

