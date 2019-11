A hetedik bajnoki cím Prost szerint különleges motivációt jelent Hamilton számára

Alain Prost a Forma-1 egyik legnagyobb klasszisaként vonult vissza az 1993-as szezon végén négyszeres világbajnokként, egy vb-címre az akkori rekorder Juan Manuel Fangio mögött. A francia klasszis akkor nem érezte magában a motivációt a rekord beállítására, ám Lewis Hamiltont a hatodik elsőség megszerzése után motiválhatja, hogy már csak egy vb-diadalra van Michael Schumacher csúcsától.

"Most már valóban nagyon jelentős tapasztalattal versenyez, már nem csak egy versenyt, de egy egész szezont menedzselni tud. Nem tudom, milyen lehet hatszoros győztesnek lenni, de amikor kettőt, hármat, négyet megnyert az ember, könnyen veszti el a motivációt. Szóval szerintem neki most jó, hogy van egy célja, és a legjobb csapat autójának ülésében ül, érdekes lesz figyelni, mit, hogyan csinál" - mondta Prost a Motorsport.com érdeklődésére.

"Amikor én négyszeres bajnok lettem, engem nem érdekelt Fangio rekordja. De megértem, hogy neki ma van mozgatórúgója. Ez jó neki, és jó a bajnokságnak is. Ez kell az F1-nek, ez jó" - tetet hozzá Prost, aki szerint elkerülhetetlen, hogy Hamilton továbbra is domináljon a Mercedesszel. "Ha megnézzük Ayrtont, Michaelt, vagy akár Sebastiant és Maxot, látjuk, hogy egyre többet kell tenni az első vagy a második rajtszámért. Ez nem könnyű, nem mindannyian ugyanazt akarjuk. De úgy versenyezni a legjobbakkal, hogy nem a tiéd az egyes, vagy a kettes szám, nagyon nehéz. Ma pedig Lewis és Valtteri van a legjobb helyzetben, Valtteri sincs messze, mert ő is gyors. De Lewis minden alkalommal bizonyítja, hogy egyre erősebb."

Prost ugyanakkor nem ment bele összehasonlításba a különböző korszakok legjobbjai kapcsán. "Hogyan lehetne értékelni az embereket a korszakok vagy a generációk alapján? Az olyasmi, amit én soha nem csináltam, és nem is fogok. Az biztos, hogy Hamilton az egyik legjobb" - mondta a legendás francia versenyző.

